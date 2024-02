Smalling torna subito in campo: De Rossi ha deciso

Chris Smalling è stato uno dei grandi assenti nella stagione della Roma fin qui. Il centrale inglese, ai box da 5 mesi, è pronto a tornare in campo, ecco la strategia di De Rossi.

Erano i primi di settembre quando Chris Smalling giocava la sua ultima partita in casa Roma. Il calvario del difensore britannico sembra essere finito, ed il numero 6 giallorosso potrebbe tornare in campo già nelle prossime ore. Oggi pomeriggio la squadra guidata da Daniele De Rossi affronta in trasferta il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ecco la strategia decisa dall’ex Capitano nei confronti del difensore centrale inglese, pronto a tornare ad assaggiare il campo da gioco già a partire dalla trasferta di oggi.

Archiviata con un pareggio in trasferta l’andata dei play off di Europa League contro il Feyenoord, oggi la Roma torna a giocare. Alle ore 18:00 la squadra guidata da Daniele De Rossi in panchina affronterà allo stadio Stirpe il Frosinone dell’ex Di Francesco. Il tecnico giallorosso sembra orientato verso un turn over leggero, con Paulo Dybala che dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio all’ultimo arrivato in casa Roma: Tommaso Baldanzi. L’attaccante argentino potrebbe essere gestito in vista del ritorno allo stadio Olimpico contro gli olandesi, primo appuntamento da dentro o fuori per DDR in panchina. L’ex capitano ha ritrovato Chris Smalling tra i convocati da tempo, ora per il centrale inglese sembra arrivato finalmente il momento di tornare in campo.

Smalling verso il ritorno in campo a Frosinone: la strategia di De Rossi

Si avvicina la luce in fondo al tunnel per Chris Smalling, ai box per infortunio da oltre 5 mesi. L’ultima gara in giallorosso del difensore inglese è datata primo settembre, quando la Roma venne sconfitta in casa dal Milan. Dopo esser tornato tra i convocati ora il numero 6 sembra pronto a tornare a giocare in campionato.

Oltre metà stagione da grande assente, ora per Smalling il rientro in campo sembra letteralmente dietro l’angolo. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, mister De Rossi, a seconda dell’andamento della gara a Frosinone, potrebbe fargli giocare uno scampolo di gara in Ciociaria.