Futuro De Rossi, Friedkin ha già deciso: panchina occupata

Futuro De Rossi, arrivano segnali importanti intorno alle manovre della proprietà Friedkin. Ecco il verdetto per la prossima stagione: la panchina sembra già occupata.

Dopo oltre un mese dall’ingaggio sulla panchina della Roma il bilancio di Daniele De Rossi è decisamente positivo fin qui. In sei gare da tecnico giallorosso sono arrivate quattro vittorie, di cui due in trasferta in campionato, il pareggio esterno in casa del Feyenoord e la sconfitta contro la schiacciasassi Inter. Tra due giorni ci sarà il ritorno contro la squadra olandese, primo appuntamento da dentro o fuori per l’ex Capitano romanista. In attesa della prima panchina europea allo stadio Olimpico di DDR, spunta la decisione della proprietà Friedkin sul prossimo allenatore della Roma.

La vittoria esterna contro il Frosinone ha permesso alla Roma di Daniele De Rossi di lanciare un nuovo segnale alla corsa per il piazzamento in Champions League. Il 3-0 esterno vede la squadra giallorossa al sesto posto in classifica, nella scia di Bologna ed Atalanta, con i bergamaschi che devono recuperare una gara. Il successo dello Stirpe rappresenta la seconda vittoria consecutiva in trasferta in campionato, ed ora c’è l’appuntamento cruciale in Europa League contro il Feyenoord. In uno stadio Olimpico completamente giallorosso si ripartirà dall’1-1 maturato al De Kuip. Le prime sei partite da allenatore della Roma hanno rilanciato le possibilità di conferma per DDR, che avrebbe già convinto la proprietà Friedkin in vista della prossima stagione.

Panchina Roma, De Rossi verso la conferma: ha già convinto i Friedkin

Da Capitan Futuro a tecnico del futuro, il passo verso la riconferma per De Rossi sembra essere breve. La proprietà Friedkin sarebbe già convinta della conferma dell’allenatore in vista della prossima stagione, con la panchina già virtualmente occupata dalla Bandiera romanista.

A delineare il quadro del futuro della panchina giallorossa è il quotidiano ‘Leggo’. Il giornale sottolinea come De Rossi abbia convinto in questa prima fase dell’esperienza da allenatore della Roma la proprietà a stelle e strisce. Un chiaro verdetto che avvicina l’ex numero 16 alla nuova firma da tecnico giallorosso in vista della prossima stagione.