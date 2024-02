Lo scudetto è un assist alla Roma: firma con lo sconto

Calciomercato Roma, la conquista dello scudetto può fornire un assist decisivo alle manovre giallorosse. Appuntamento per il riscatto a fine stagione: firma con lo sconto.

La Roma di Daniele De Rossi, reduce dalla vittoria esterna ai danni del Frosinone, è attesa da una gara cruciale allo stadio Olimpico. Giovedì sera è in programma la sfida di ritorno contro il Feyenoord, valida per i play off di Europa League. Per centrare il pass per gli ottavi di finale la squadra giallorossa è chiamata a vincere, dopo il pareggio per 1-1 maturato al De Kuip di Rotterdam. In attesa della prima sfida da dentro o fuori per l’ex Capitano romanista, arrivano importanti aggiornamenti in ottica calciomercato in casa giallorossa.

Il cambio in panchina di metà gennaio ha visto Daniele De Rossi raccogliere l’eredità di José Mourinho in casa Roma. Nelle prime sei partite da allenatore giallorosso, l’ex Capitano ha raccolto quattro successi, la sconfitta contro l’Inter ed il pareggio esterno in casa del Feyenoord. Giovedì sera allo stadio Olimpico ci sarà il play off di ritorno contro la squadra olandese, gara che rappresenta il primo appuntamento da dentro o fuori per DDR. L’allenatore giallorosso ha dosato le energie della squadra nella trasferta in casa del Frosinone, dove per la prima volta è rimasto in panchina Paulo Dybala. Tra i migliori in campo c’è stato Sardar Azmoun, autore della rete che ha blindato il successo romanista, seconda marcatura in giallorosso per l’attaccante iraniano.

Calciomercato Roma, Azmoun sempre più protagonista: riscatto con lo sconto

L’attaccante classe ’95, protagonista anche con l’Iran nella Coppa d’Asia, ha speso parole al miele per la Roma. Il cartellino del numero 17 è di proprietà dei tedeschi del Bayer Leverkusen, protagonista assoluto e capolista della Bundesliga. E la probabile conquista dello scudetto da parte delle Aspirine, può fornire un prezioso assist alla squadra giallorossa.

A scriverne è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che sottolinea come sia sbocciato l’amore reciproco tra Azmoun e la Roma. Salvo clamorosi colpi di scena il Bayer Leverkusen va verso la conquista dello scudetto a maggio, e le entrate extra potrebbero ammorbidire la richiesta economica dei tedeschi per il cartellino dell’attaccante iraniano. Roma intenzionata a chiedere lo sconto sulla cifra di 12,5 milioni di euro pattuita nel momento del prestito.