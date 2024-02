Tira e molla Huijsen, non è ancora finita: la data decisiva

Dean Huijsen, difensore della Roma arrivato in prestito dalla Juventus, al centro di un tira e molla europeo. Il futuro del classe 2005 è ancora da scrivere, mentre spunta la prima data decisiva.

Ha rubato la scena il gol siglato da Dean Huijsen in casa Roma nella trasferta di Frosinone. Il giovane difensore, arrivato in prestito secco dalla Juventus, ha sbloccato la gara con una marcatura da urlo. Prima dell’intervallo il classe 2005 ha seminato il panico nella metà campo avversaria ed ha trafitto Turati con un preciso tiro da fuori area, poi c’è stata anche l’ammonizione per il giovane difensore, reo di aver zittito i fischi del pubblico ciociaro alla sua esultanza. Proprio nel Frosinone sembrava destinato a giocare, prima del blitz della Roma che lo ha strappato ai ciociari quando tutto sembrava fatto a gennaio per il prestito.

Ora un nuovo tira e molla vede al centro delle vicende Dean Huijsen. Il difensore classe 2005, che salvo clamorose sorprese sembra destinato a tornare alla Juventus a fine stagione, nei giorni scorsi ha cambiato nazionalità. Nato in Olanda, ma trasferitosi in tenera età in Spagna, dove ha iniziato a calcare i campi di calcio, il difensore ha acquisito la cittadinanza iberica. Il calciatore della Roma, che stasera non sarà convocato perché fuori dalla lista UEFA, ha già siglato due reti in giallorosso accendendo i riflettori sul proprio futuro. Mentre la Juve ne ha prolungato il contratto, la Spagna sembra intenzionata a convocarlo per i prossimi impegni dell’Under 21 della Roja, in programma il 22 e 26 marzo.

Intrigo Nazionale per Huijsen: l’Olanda non lo molla dopo il cambio di nazionalità

Mentre la Juve blinda Huijsen con un contratto fino al 2028, altro segnale che lo allontana dalla permanenza a Roma, il centrale di nascita olandese è protagonista di un intrigo nazionale. Da una parte la Spagna, intenzionata a convocarlo da marzo, dall’altra l’Olanda che non sembra averlo mollato.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, mentre si avvicina la prima convocazione nell’under 21 spagnola, gli Orange avrebbero ancora intenzione di convincere Dean Huijsen a vestire la maglia dell’Olanda. La decisione finale spetterà solo al difensore classe 2005.