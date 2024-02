Anticipi e posticipi Serie A, UFFICIALE: il nuovo calendario della Roma

Anticipi e posticipi Serie A, UFFICIALE: ecco tutte le date che riguardano la Roma da qui alla fine della stagione

Prendete carta e penna, perché ci sono le date ufficiali dei prossimi impegni della Roma. Detto del doppio impegno di Europa League contro il Brighton (i biglietti in vendita, qui trovate la doppia data) la Lega Serie A ha ufficializzato quelle che sono le date e gli orari che vanno dalla giornata numero 28 a quella numero 30.

Tutti i turni quindi fino a Pasqua. E ovviamente al fianco delle date viene anche ufficializzato dove il match verrà trasmesso se in esclusiva Dazn oppure anche su Sky. Ma andiamo a vedere insieme, quindi, quando giocherà la Roma nelle prossime settimane.

Anticipi e posticipi di Serie A, ecco le date ufficiali

Si parte quindi con la giornata del 9 marzo. La Roma, domenica 10 marzo, nel mezzo del doppio impegno contro gli inglesi di Roberto De Zerbi, affronterà la Fiorentina in trasferta alle 20:45. Si passa quindi alla giornata numero 29, subito dopo la trasferta inglese: Roma-Sassuolo è in programma domenica 17 marzo alle 18 allo Stadio Olimpico.

Ecco infine il turno di Pasqua, non si gioca proprio domenica, ma il sabato e lunedì. La Roma in questa giornata giocherà lunedì 1 aprile alle 18 sul campo del Lecce. Queste quindi le date ufficializzate proprio in questi minuti da parte della Lega di Serie A. Un lunedì di pasquetta quindi che si potrebbe passare insieme ai colori giallorossi. Onestamente come cosa non è proprio male.