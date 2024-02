Ranking UEFA Roma e quinto posto in Champions: sorpasso storico

Pubblicata la classifica aggiornata del ranking UEFA. I rinnovati equilibri in classifica iniziano a concretizzare la possibilità del quinto posto in Champions

Ai playoff di Europa League i giallorossi di mister DDR sono passati, in una serata dal sapore di sangue e sacrificio. Così come il Milan di mister Pioli che, nonostante la prestazione opaca compiuta con il Rennes, hanno beneficiato del severo risultato conquistato all’andata (3-0), per ottenere il lusso di poter osservare da protagonisti i sorteggi avvenuti pochi minuti fa.

Ora, forti delle prestazioni della gran parte dei club nostrani impegnati in competizioni europee, il ranking Uefa inizia ufficialmente a sorridere al bel paese, che assapora da vicino la possibilità di portarsi a casa un posto bonus per la partecipazione alla Champions League del prossimo anno. Grazie alla sofferta vittoria di ieri sera, la Roma scavalca il Manchester United e occupa attualmente il nono posto nella classifica dei club.

Le italiane volano e il quinto posto in Champions si avvicina

I risultati ottenuti da Milan e Roma in Europa League, coadiuvati dall’encomiabile lavoro dei nerazzurri di Simone Inzaghi nella coppa dalle grandi orecchie, dall’impresa a metà compiuta dalla Lazio contro il Bayern Monaco e dal Napoli con il Barcellona, hanno consolidato l’ormai massiccio vantaggio che l’Italia può vantare nei confronti di Germania e Inghilterra, in termini di Ranking Uefa. Nel corso della mattinata, sul sito ufficiale della Uefa è comparsa la classifica aggiornata, che descrive un contesto alquanto favorevole per l’Italia. Ben 15.571 punti acquisiti dall’Italia (con sette squadre su sette ancora in gioco), contro i 14.500 (cinque club su sette) della Germania e i 13.875 dell’Inghilterra (sei squadre su otto).

Ben sette squadre su sette ancora in corsa per portarsi a casa le rispettive coppe in ballo e, di conseguenza, cresce la possibilità che dal prossimo anno sarà proprio il bel paese, insieme a colei che si piazzerà al secondo posto nel ranking, a beneficiare del fantomatico quinto posto nella nuova Champions League.

Quella che andrà in vigore dalla stagione 2024/25 sarà una competizione rinnovata, che sarà composta, nella sua prima fase, da ben 36 squadre. L’incremento del numero dei club partecipanti sblocca fisiologicamente alcuni posti per partecipare alla competizione per club più ambita del panorama calcistico contemporaneo e, il vantaggio accumulato dall’Italia, potrebbe significare la sicurezza di un primo o di un secondo posto nel ranking e, quindi, il conseguente beneficio di far entrare nella prima fase della Champions la quinta classificata del campionato, che attualmente è relegata all’Europa League.