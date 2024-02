Roma-Torino, UFFICIALE: recupero lampo

La Roma supera ai calci di rigore il Feyenoord e si gode il passaggio negli ottavi di finale di Europa League. In campionato i giallorossi attendono il Torino di Juric allo stadio Olimpico.

Archiviata la pratica Feyenoord, con la Roma che si conferma bestia nera per la squadra guidata da Arne Slot, la stagione giallorossa riparte dalla sfida al Torino. Per la ventiseiesima giornata di Serie A la squadra granata farà visita allo stadio Olimpico lunedì pomeriggio. L’undici guidato da Ivan Juric è sceso in campo ieri sera, in contemporanea con la sfida europea dei giallorossi, perdendo contro la Lazio di Sarri. In vista del posticipo di lunedì il tecnico croato può contare su un importane recupero ufficiale in difesa.

La Roma è reduce da una notte di passione, valsa l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. La lotteria dei calci di rigore finalmente sorride ai colori giallorossi, con un Mile Svilar che si è preso la scena, neutralizzando un doppio tentativo olandese dagli undici metri. Il portiere ex Benfica era già stato decisivo nel finale della gara d’andata a Rotterdam, prima di sfoderare una prestazione granitica anche contro il Frosinone. Nella serata di ieri la consacrazione, con i due calci di rigore parati che proiettano la Roma agli ottavi di finale in Europa. Ora il prossimo banco di prova per Dybala e compagni è rappresentato dal Torino di Ivan Juric, che ieri contro la Lazio ha trovato la prima sconfitta del 2024.

Verso Roma-Torino, recupera Rodriguez in casa granata

Il tecnico croato, dopo la sconfitta per 0-2 in casa contro i biancocelesti, ha parlato in conferenza stampa e difeso la prestazione dei suoi. Ivan Juric si è soffermato anche su un recupero ufficiale in difesa, che riguarda lo svizzero Ricardo Rodriguez, tornato ieri in panchina.

Sulle condizioni del centrale elvetico è uscito allo scoperto mister Juric. Il tecnico granata ha anticipato il possibile ritorno in campo dell’ex Milan in vista del posticipo in casa della Roma. Ecco le parole di Ivan Juric in conferenza stampa: “Lui ha visto la situazione di emergenza, mi ha detto ‘Sono disponibile’, e io gli ho detto “Ok ma solo se succede qualcosa di clamoroso’. Da domani ricomincerà con il suo iter, per la prossima vediamo se dall’inizio o a gara in corso”.