Totti chiama, De Rossi risponde: il ritorno alla Roma è già scritto

Francesco Totti esce allo scoperto ed apre nuovamente le porte ad un ritorno alla Roma. Ecco la frase su Daniele De Rossi che cambia gli scenari in casa giallorossa.

Figli di Roma, Capitani e Bandiere, Daniele De Rossi può ritrovare al suo fianco Francesco Totti in casa Roma. L’ex numero 16, che nel maggio del 2017 ereditò da Totti la fascia da capitano, è stato nominato allenatore giallorosso il mese scorso. DDR ha raccolto l’eredità dell’esonerato José Mourinho, riuscendo a trovare da subito buoni risultati in campo. Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League è tornato a parlare della situazione in casa giallorossa Francesco Totti, che ha aperto nuovamente le porte ad un ritorno alla Roma.

La Roma di Daniele De Rossi strappa col brivido il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria, decisa ai calci di rigore, sul Feyenoord i giallorossi affronteranno in una suggestiva doppia sfida il Brighton di De Zerbi. Francesco Totti ha parlato del momento della squadra giallorossa, reduce dal cambio di panchina a gennaio, aprendo anche le porte al clamoroso ritorno. L’ipotesi di ritrovarlo in dirigenza, dopo la rottura con la proprietà Pallotta, era già stata ventilata a più riprese sotto la gestione José Mourinho. Ora l’ex numero 10 lancia un altro segnale che coinvolge direttamente il nuovo tecnico romanista, ed apre alla riunione tra Capitani.

Totti apre le porte al ritorno alla Roma: l’annuncio su De Rossi

Parlando ai microfoni di Rai Sport, a margine di un evento di padel, Totti ha così commentato la qualificazione agli ottavi di Europa League: “Una gioia immensa. Anche se il cammino è ancora lungo, questa è la strada giusta da percorrere.”

L’ex numero 10 parla anche della sfida al Brighton nella competizione continentale. Le parole di Totti sulla doppia sfida tra De Rossi e De Zerbi: “Ogni squadra fa storia a sé. Puoi prendere la più forte o la più scarsa, ma poi l’utima parola spetta al campo. Hanno un grande allenatore, sono ben messi in campo. Sarà una partita aperta, da 50%-50%.” Infine l’annuncio sul ritorno alla Roma, sul binomio Totti-DeRossi: “C’è stato per 20 anni. In futuro può succedere di tutto, vediamo.” Proprio DDR ha risposto a modo suo, mettendo il like al post Instagram dell’intervista, aspetto non sfuggito ai tifosi della Roma.