Calciomercato Roma, base d’asta 20 milioni: l’annuncio su Juve e Inter

Calciomercato Roma, la base d’asta è di 20milioni di euro. E arriva anche l’annuncio su Juventus e Inter

Il nome di Di Gregorio, come prossimo portiere della Roma, è abbastanza caldo. Nei giorni scorsi a TVPLAY ha parlato l’agente dell’estremo difensore del Monza, mentre oggi, così come riportato da calciomercato.it, prima dell’assemblea di Lega a toccare la situazione ci ha pensato Adriano Galliani.

Non mandando nessun segnale, anzi a dire il vero uno l’ha mandato. A patto che sia la verità, perché sappiamo benissimo come un dirigente assai importante come quello che guida i brianzoli sa quando deve dire qualcosa o meno. Ma un annuncio c’è stato, anche bello importante, uno di quelli che lasciano aperte le porte per un possibile futuro in giallorosso.

Calciomercato Roma, le parole di Galliani

La Roma ovviamente prenderà assai in considerazione quella che è la situazione di Svilar, ovviamente: qualora il portiere che ha strappato il posto a Rui Patricio dovesse dimostrare di essere all’altezza della situazione, allora la strategia del club potrebbe cambiare, andando magari a cercare un dodicesimo, piuttosto che un portiere titolare. Ma da qui alla fine dell’anno del tempo ne passerà parecchio, quindi sarebbe opportuno anche non perdere quelle che sono le occasioni che possono capitare. E una ovvio riguarda Di Gregorio.

In ogni caso, Galliani, ha detto questo: “Non ho parlato con nessuno, né con la Juve e nemmeno con l’Inter. Ha tre anni di contratto. Costa 20 milioni? Non lo so quanto vale – ha sottolineato – prenderò un consulente finanziario” ha chiuso con una battuta. Insomma, la pista che porta a Di Gregorio rimane sicuramente aperta, qualora la Roma decidesse ovviamente di investire un bel po’ del prossimo budget sull’estremo difensore. Ma il futuro ovvio che adesso dipende anche da Svilar, come detto.