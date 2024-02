Dal Milan alla Roma: stipendio triplicato

Calciomercato Roma, nuovo intreccio con il Milan alle porte dalla Bundesliga. Il Bayern Monaco sembra cambiare i piani dopo la richiesta del calciatore che vuole l’ingaggio triplicato.

Nelle ultime sessioni di calciomercato sono stati tanti gli intrecci che hanno legato Roma e Milan. In particolare nel settore offensivo, dove le due squadre sono state accostate agli stessi obiettivi nei mesi passati. Obiettivi poi sfumati, leggasi Alvaro Morata rimasto all’Atletico Madrid, o Gianluca Scamacca, passato dal West Ham all’Atalanta. Un altro attaccante, accostato alla lista dei desideri milanista e giallorossa, milita in Bundesliga ed in estate sembra pronto al grande salto anche per quel che riguarda l’ingaggio percepito.

La Roma di Daniele De Rossi è reduce dalla vittoria pesante in casa contro il Torino. La tripletta di Paulo Dybala ha consegnato tre punti importanti nella rincorsa al piazzamento in Champions League per la squadra giallorossa, chiamata a trovare continuità nei prossimi impegni. Giallorossi che hanno guadagnato terreno sull’Atalanta, che ha trovato il pareggio in casa del Milan. Non è bastato il gol di Leao alla squadra guidata da Stefano Pioli, che non è andata oltre il pari, a causa del calcio di rigore procurato da Olivier Giroud sul terzino Holm. L’attaccante francese, che ha toccato le 37 primavere, ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe salutare i rossoneri. Anche la Roma potrebbe salutare il suo terminale offensivo, ovvero Romelu Lukaku arrivato in estate in prestito secco dal Chelsea.

Niente Bayern, Milan e Roma avvisate: stipendio triplicato per Guirassy

Nella futura caccia al nuovo bomber, sia la Roma che il Milan sono state accostate ad un obiettivo che bene sta facendo in Bundesliga. Parliamo di Serhou Guirassy, trascinatore dello Stoccarda nel campionato tedesco. Su di lui pende una clausola rescissoria che oscilla sui 20 milioni di euro e che fa gola a tanti club, compreso il Bayern Monaco.

Ma i bavaresi, secondo quanto evidenzia il sito ‘Bild.de’, sembrano pronti a mollare l’attaccante guineano dopo l’enorme richiesta di aumento dello stipendio. Secondo la fonte, Guirassy punta a triplicare il proprio ingaggio e sfondare il tetto dei 10 milioni di euro. Una richiesta che frenerebbe da subito le ambizioni del Bayern Monaco, al pari della Roma che difficilmente può sborsare certe cifre in ottica prossima stagione.