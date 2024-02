Calciomercato Roma, colpo in Serie A: prezzo già fissato

Calciomercato Roma, arrivano conferme sull’interesse dei giallorossi nei confronti del giocatore in uscita. Prezzo già fissato

Al momento di sicuro c’è solamente una cosa: alla fine di questa stagione la Roma, almeno un portiere, lo dovrà inserire in rosa perché il contratto a Rui Patricio non verrà rinnovato. Il portoghese ormai ha anche perso il posto da titolare a discapito di Svilar e attende solamente il tempo giusto per svincolarsi e quel tempo è fissato al prossimo 30 giugno.

L’esplosione del portierino che la Roma ha preso a parametro zero dal Benfica, comunque, come vi abbiamo spiegato apre spazio a diversi ragionamenti che la dirigenza giallorossa dovrà fare da qui alla fine della stagione. In attesa ovviamente del nuovo diesse, quello che dovrà prendere il posto di Tiago Pinto che ancora non è stato sostituito dai Friedkin. Indubbio però che se Svilar dovesse continuare a fare delle prestazioni importanti, la concentrazione della Roma potrebbe andare anche nella direzione di un secondo portiere, o almeno uno che si potrebbe alternare con Mile.

Calciomercato Roma, conferme su Musso: prezzo fissato

Confermando la nostra anticipazione di metà febbraio, oggi sono arrivate delle conferme importanti sul portiere dell’Atalanta che è in uscita. Scalzato da Carnesecchi, l’estremo difensore della Dea saluterà alla fine della stagione. E inoltre, a corredo delle notizie che sono arrivate nel pomeriggio, ce n’è un’altra. Il prezzo del cartellino secondo tuttomercatoweb.it sarebbe già stato fissato.

Per il portiere infatti la società nerazzurra di Bergamo potrebbe chiedere 10 milioni di euro. Anche se come vi abbiamo spiegato noi di Asromalive.it lo scorso 12 febbraio ne potrebbero bastare 6-7. Gerarchie ribaltate così come successo dentro la Roma e via libera di Gasperini che sembra essere arrivato da un pezzo. Inoltre Musso vuole giocare. Insomma, l’addio è deciso e il prezzo è fissato. E la Roma è alla finestra.