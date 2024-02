Doppia sfida alla Roma, erede nerazzurro: firma low cost

Calciomercato Roma, concorrenza in aumento ed intreccio nerazzurro low cost. Doppia sfida in vista della sessione estiva per l’erede in casa giallorossa.

La stagione della Roma è entrata in una fase caldissima. Il mese di marzo offrirà nuovi banchi di prova per misurare le ambizioni della squadra di Daniele De Rossi, sia in campionato che in Europa League. Reduce dalla vittoria di misura interna contro il Torino, i giallorossi torneranno in campo sabato pomeriggio, in trasferta a Monza. In seguito sarà il momento di preparare la sfida al Brighton, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Volgendo lo sguardo più avanti ci sono nuovi scenari che si intrecciano con il calciomercato giallorosso in vista della sessione estiva.

La Roma è a caccia di continuità dopo la pesante vittoria trovata contro il Torino allo stadio Olimpico. I tre punti maturati contro la squadra granata hanno visto i giallorossi accorciare le distanze con l’Atalanta di Gasperini, che stasera torna in campo per il recupero contro l’Inter. La prossima sfida in campionato vedrà la squadra guidata da De Rossi in trasferta contro il Monza di Palladino. Nelle ultime uscite della squadra giallorossa, l’ex Capitano ha scelto di affidare i guantoni da titolare a Maile Svilar, che dopo una stagione e mezza da secondo portiere, ha scavalcato la concorrenza di Rui Patricio. Fiducia totalmente ripagata, con l’exploit dell’ex Benfica in Europa League contro il Feyenoord.

Nuovo portiere Roma, Musso low cost: doppia concorrenza in Serie A

Resta da capire chi raccoglierà l’eredità di Rui Patricio la prossima stagione, a pochi mesi dalla scadenza di contratto. Mile Svilar sta fornendo garanzie alla squadra giallorossa, ma il futuro resta tutto da decifrare in vista della sessione di calciomercato estivo. E sono tanti i profili di portieri in Serie A accostati alla squadra giallorossa.

Da Falcone a Di Gregorio, passando per Meret in uscita dal Napoli, nelle scorse settimane Asromalive.it aveva parlato della suggestione Musso, in rotta d’addio con l’Atalanta. Sul portiere argentino, finito secondo alle spalle di Carnesecchi, c’è anche la concorrenza di Monza e Torino in Serie A, come riporta su ‘X’ Nicolò Schirà le tre squadre hanno chiesto informazioni sul classe ’94.