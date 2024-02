Bomba De Zerbi, addio già scritto: l’ha scelto il nuovo Ds

Futuro Roberto De Zerbi, a pochi giorni dalla sfida alla Roma arriva una bomba sul prossimo incarico del tecnico del Brighton. In Inghilterra non hanno dubbi: è in cima alla lista del nuovo DS.

Il cammino europeo della Roma si incrocia con quello del Brighton di Roberto De Zerbi. Daniele De Rossi ha speso parole al miele per l’ex tecnico del Sassuolo, alla seconda stagione alla guida dei Seagulls. Tra una settimana ci sarà la sfida d’andata valida per gli ottavi di finale di Europa League, in programma allo stadio Olimpico, ed il futuro del prossimo avversario di DDR resta un’incognita in vista della prossima stagione. Al riguardo dall’Inghilterra arriva una notizia bomba che coinvolgerebbe il nuovo direttore sportivo, che ha messo proprio De Zerbi in cima alla lista.

Meno sette a Roma-Brighton, gara valida per l’andata degli ottavi di finale in Europa League. In casa inglese Roberto De Zerbi è uscito allo scoperto sui problemi dell’infermeria per i Seagulls. Dopo il lungo stop di Mitoma, rischiano di saltare le sfide anche Milner, Joao Pedro e Hinshelwood. Resta un argomento caldissimo il futuro del tecnico ex Sassuolo, alla seconda stagione sulla panchina del Brighton ed in odore di addio in vista del prossimo anno. Tante big in giro per l’Europa sono state segnalate sulle tracce di De Zerbi, che in passato era stato vicino anche a diventare nuovo allenatore della Roma. Ora dall’Inghilterra rimbalza una nuova bomba sul suo futuro, ad una settimana dal primo incrocio con i giallorossi nel torneo continentale.

Futuro De Zerbi, bomba dall’Inghilterra: il nuovo ds lo vuole al Manchester United

L’elenco di grandi squadre accostate a De Zerbi è corposo. Si parte dal Bayern Monaco in Bundesliga, passando per Chelsea e Liverpool, senza dimenticare la pista Barcellona. Ma un importante indizio in vista della prossima stagione arriva dal nuovo Direttore sportivo in casa Manchester United.

Secondo quanto scrive il sito Footballinsider247.com, De Zerbi sarebbe il primo nome in cima alla lista del nuovo ds dei Red Devils, Dan Ashworth. I due si sono sfiorati al Brighton, con l’ex Sassuolo arrivato a settembre 2022 ed il dirigente passato a maggio al Newcastle. Ma secondo il media britannico è stato proprio Ashworth a scegliere De Zerbi per i Seagulls ed ora lo vuole portare al Manchester United.