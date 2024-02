Friedkin sfida gli arabi: scippo rossonero

Continua la caccia al nuovo DS in casa Roma e spunta l’opzione rossonera per la proprietà Friedkin. Gli statunitensi pronti a sfidare il fondo arabo in vista delle prossime settimane.

Il mese di gennaio è stato targato dalla rivoluzione dei Friedkin in casa Roma. La società giallorossa ha prima comunicato ad inizio anno l’addio con Tiago Pinto, che ha lasciato al termine della sessione di calciomercato invernale. Dopo due settimane, con il ritorno del presidente Dan nella Capitale, c’è stato l’esonero di José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato sostituito in panchina da Daniele De Rossi, che fin qui ha raccolto risultati più che positivi nelle prime uscite. Se l’annuncio del nuovo tecnico è arrivato a stretto giro di posta, la figura erede dell’ex Benfica continua ad esser un fattore incognito in casa giallorossa.

L’avventura in giallorosso di Tiago Pinto si è chiusa con gli ultimi due colpi del mercato invernale per la Roma di De Rossi. Il dirigente portoghese ha preso Angelino in prestito per la corsia mancina, ed il giovane Tommaso Baldanzi, arrivato a titolo definitivo dall’Empoli. L’acquisto del classe 2003 potrebbe indicare una nuova via sul calciomercato della proprietà guidata dai Friedkin, pronta a puntare su giovani profili in ottica futura. La figura che erediterà il posto di Tiago Pinto potrebbe muoversi su questa trama, mentre la Roma entra nella fase decisiva della stagione in campo, tra campionato ed Europa League. Tra le tante candidature accostate alla lista dei desideri degli statunitensi, prende piede una nuova pista in Premier League.

DS Roma, nuova pista in Premier League: concorrenza del Newcastle

Dall’Inghilterra rimbalza una nuova pista per il ruolo di Direttore sportivo in casa Roma. I Friedkin sembrano pronti a pescare il protagonista rossonero in Premier League, ma non manca la concorrenza sulle tracce del dirigente. In particolare alla finestra ci sarebbe il fondo arabo.

Parliamo di Richard Hughes, direttore tecnico del Bournemouth. La società guidata dai Friedkin è stata già attiva sul mercato in uscita con le Cherries, basti pensare alle operazioni che hanno coinvolto Matias Vina e Justin Kluivert. Sulle tracce del dirigente, come riporta il sito Telegraph.co.uk, oltre alla Roma anche il Newcastle, guidato dal fondo arabo, ed il Liverpool.