Doppio ko prima della Roma: visite mediche decisive

Doppio ko prima della gara contro la Roma: le visite mediche della prossima settimana saranno decisive per capire se ci potranno essere Un recupero possiamo darlo per certo. Un altro come detto un poco di giorni fa è abbastanza complicato per non dire impossibile. Dopo la gara di domani contro il Monza e dopo il primo round in casa contro il Brighton, la Roma di Daniele De Rossi, domenica 10 marzo, giocherà sul campo della Fiorentina. Un trittico di partite difficili per il tecnico giallorosso, che sa che una buona parte di stagione passa dalle prossime due settimane, visto che poi si volerà in Inghilterra per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Martinez Quarta e di Kouame. E in casa Fiorentina le cose stanno iniziando, anche sotto l’aspetto degli infortunati, a girare per il vergo giusto. Stesso discorso vale anche per la formazione inglese di Roberto De Zerbi che questo pomeriggio in conferenza stampa ha annunciato che tre uomini sono stati recuperati . Ma parliamo della Fiorentina, che in una nota ufficiale, alla fine dei convocati per il prossimo match di Serie A, ha spiegato quali sono le condizioni die di

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

Il difensore nella notte tra domenica e lunedì scorsi è stato ricoverato per dei dolori addominali. Escluse delle complicazioni è stato dimesso. Kouame invece si è ripreso dalla malaria, ma per il ritorno all’attività agonistica ci vuole ancora un poco di tempo. Ma andiamo a leggere insieme il comunicato dalla società toscana.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta è stato dimesso ieri dall’ospedale in seguito al ricovero resosi necessario nella notte tra domenica e lunedì scorso. Le condizioni generali dell’atleta sono buone, ad inizio settimana verranno effettuati nuovi controlli propedeutici alla ripresa dell’attività con la squadra. Il club viola informa inoltre che il calciatore Christian Kouame effettuerà nel corso della prossima settimana i controlli programmati per poter ottenere l’idoneità agonistica necessaria per riprendere l’attività di allenamento“.