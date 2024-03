Roma all’incasso, UFFICIALE: non era mai successo prima

Roma all’incasso, adesso è anche ufficiale e non era mai successo prima. Ecco la decisione della società giallorossa

Qualcosa nell’aria c’era, perché un paio di mesi fa attraverso un sondaggio sul proprio sito ufficiale, la Roma si era rivolta soprattutto alle persone che seguono la femminile con alcune domande che lasciavano presagire ad una presa di posizione del genere. Ad una svolta. Ed eccola che, puntualmente, è arrivata.

La formazione allenata da Alessandro Spugna, che ricordiamo ha da poco rinnovato il proprio contratto fino al 2026, domenica sarà impegnata nella semifinale di andata di Coppa Italia sul campo del Milan. Il ritorno è previsto per il prossimo 10 marzo al Tre Fontane e, per la prima volta in un match che non è di Champions League, la società giallorossa ha deciso di mettere in vendita i biglietti del match.

Roma all’incasso, è la prima volta

Sì, proprio così. Con dei prezzi ovviamente popolari (che vanno dai 5 euro ai 10 euro), e che già alcuni tifosi hanno acquistato nello spazio di pochissimo tempo. La vendita dei tagliandi infatti si è aperta pochi minuti fa, alle 16 di oggi. Ma in palio c’è l’accesso alla finale, una pratica, quella del Milan, che la Roma vuole comunque chiudere già domenica, quando è in programma il match di andata a Milano.

La sensazione, infine, è che nella prossima stagione, quella che dovrebbe essere di nuovo giocata con lo scudetto sul petto – 8 punti di vantaggio a 8 giornate dal termine – la Roma potrebbe decidere di mettere in vendita i biglietti di tutte le partite del massimo campionato di Serie A e piazzare anche gli abbonamenti per la formazione femminile. Questo, comunque, non precluderebbe in nessun modo l’amore del popolo giallorosso verso questa squadra. Nel corso di questo periodo infatti sui social è spuntata più di una volta la richiesta anche di pagare qualcosa per vedere lo spettacolo. In Serie A lo facevano quasi tutte le altre, solo la Roma fino ad oggi in campionato ha sempre fatto entrare gratis i tifosi allo stadio.