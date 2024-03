Calciomercato Roma, doppio incontro ravvicinato: il futuro è oggi

Monza-Roma, la sfida contro i brianzoli potrebbe essere l’occasione per un primo approccio. E c’è anche un altro intreccio

Oltre il campo, perché Monza-Roma potrebbe nascondere anche un prossimo intreccio sul mercato. Se lo giocano gli estremi, a confronto questa sera all’U-Power, che evidentemente hanno degli obiettivi diversi. E partiamo dal primo, quello della Roma.

Sì, avrete capito che parliamo di Svilar: il giovane portiere giallorosso si è guadagnato la maglia da titolare e ha diversi obiettivi – si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina – da qui alla fine della stagione. Il primo, senza dubbio, è quello di guadagnarsi la riconferma come numero uno della squadra di De Rossi. E di conseguenza anche la nazionale serba visto che per il momento davanti ha Milinkovic-Savic del Torino, affrontato lunedì scorso in campionato che è tutt’altro un campione di sicurezza. Per il momento sta facendo bene, e la Roma potrebbe anche pensare, vedendo come si chiuderà la stagione, a confermarlo come titolare anche per il prossimo anno. Altrimenti l’alternativa potrebbe essere anche dall’altra parte del campo.

Monza-Roma, c’è anche Modesto nel mirino

Sì, perché oltre i vari nomi che sono usciti in questi giorni, nella testa della Roma l’ipotesi Di Gregorio, estremo difensore del Monza, non è mai stata accantonata. Galliani ha ribadito ancora una volta che per il momento non ha parlato con nessuno ma sa bene che presto qualche chiamata potrebbe arrivare. E non è da escludere che il numero di telefono possa avere come prefisso lo 06 davanti, da Trigoria al portiere del Monza ci pensano.

Un obiettivo da vedere da vicini questa sera per i giallorossi sperando che passi una serata non tranquilla: questo ovviamente non farebbe cambiare idea su quelle che sono le qualità del portiere del Monza che i giallorossi potrebbero anche cercare di prendere in estate visto che Rui Patricio andrà via, in scadenza. E senza dimenticare, infine, che il colpo potrebbe essere pure agevolato da Modesto, un altro del Monza, che la Roma valuta come prossimo direttore sportivo.