Conferma De Rossi, cifre clamorose: non succedeva da 7 anni

La Roma di De Rossi continua a vincere e convincere, anche ieri con il poker rifilato al Monza di Palladino. Il futuro del tecnico giallorosso è ancora da sciogliere: ma i numeri sono dalla sua parte.

Daniele De Rossi cala il poker contro l’amico Raffaele Palladino, con la Roma che supera per 4 reti a 1 il Monza a domicilio. La squadra giallorossa continua a guadagnare terreno nella lotta al piazzamento in Champions League, ed oggi aspetta di conoscere il risultato delle dirette concorrenti. Atalanta e Bologna si incroceranno questo pomeriggio a Bergamo, con gli emiliani che hanno un punto di vantaggio rispetto ai giallorossi, mentre gli orobici sono al momento dietro di una lunghezza alla Roma. In attesa della sfida d’andata contro il Brighton, valida per gli ottavi di finale di Europa League, ci sono dei numeri importanti che anticipano la possibile conferma dell’ex Capitano sulla panchina romanista.

A metà gennaio la Roma ha cambiato la guida tecnica, esonerando José Mourinho ed annunciando l’ingaggio di Daniele De Rossi nel giro di poche ore. L’ex numero 16, da sempre simbolo dei tifosi romanisti, fin qui ha portato a casa un ottimo rendimento. La vittoria esterna sul Monza, nell’anticipo di ieri, rappresenta la sesta vittoria su sette gare in campionato. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Inter allo stadio Olimpico, gara tra l’altro chiusa in vantaggio all’intervallo per i giallorossi. In attesa del doppio confronto con il Brighton di De Zerbi, altro collega stimato pubblicamente da DDR, i riflettori restano puntati sul futuro dell’ex Capitano giallorosso, che ha il contratto in scadenza al termine della stagione.

Conferma De Rossi, questione di cifre in attacco: non accadeva dal 2017

La Roma viaggia a passo spedito avvicinandosi sempre più alla zona Champions League in campionato. Daniele De Rossi, che ha ereditato la squadra al nono posto in classifica, a suon di vittorie ha scalato la graduatoria fino al quinto posto ed ora attende con calma il risultato tra Atalanta e Bologna, grazie alla vittoria esterna a Monza.

Per quanto riguarda il futuro del tecnico, secondo quanto scrive oggi Zazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’, la conferma sembra sempre più vicina. I numeri sono dalla parte di DDR, soprattutto per quel che riguarda la produzione offensiva, ieri è tornato anche al gol Romelu Lukaku. Il belga ha toccato quota 10 centri, mentre Dybala è già arrivato a 12 reti. Era dalla stagione 2016/17 che la Roma non aveva due attaccanti puri in doppia cifra, all’epoca toccò a Dzeko (29) e Salah (15).