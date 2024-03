Nuovo infortunio Roma e recupero lampo: De Rossi ritrova il titolare

Infermeria Roma, nella vittoria esterna sul Monza c’è stato un nuovo infortunio con cui fare i conti per Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso confida di recuperare un titolare per il Brighton.

La Roma esce dal campo del Monza con una roboante vittoria per 4-1. Nel poker rifilato alla squadra brianzola, guidata da Raffaele Palladino, hanno brillato le stelle di Lukaku, Pellegrini e Paulo Dybala. La squadra giallorossa continua la sua scalata alla conquista di un posto nella zona Champions League in Serie A, in attesa dello scontro diretto tra Atalanta e Bologna, in programma questo pomeriggio. Ecco le ultime dall’infermeria romanista, all finestra c’è la gara d’andata contro il Brighton di De Zerbi, valida per gli ottavi di finale di Europa League.

Non si ferma la rincorsa della Roma di Daniele De Rossi alla zona Champions League in Serie A. La squadra giallorossa rifila il poker a domicilio al Monza, che non veniva sconfitto da cinque turni in campionato. L’ennesima prestazione di livello ha permesso ai giallorossi di guadagnare terreno sulle inseguitrici Lazio e Fiorentina, con i viola prossimi avversari in campionato della Roma. Ma la squadra guidata da DDR, prima della trasferta in terra toscana, è attesa dalla sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Giovedì pomeriggio allo stadio Olimpico arriverà il Brighton di De Zerbi, che ha recuperato diversi giocatori in vista della sfida d’andata europea contro i giallorossi.

Infermeria Roma, Kristensen Ko: De Rossi vuole recuperare Karsdorp

Per l’infermeria lato Roma c’è da riportare l’infortunio occorso a Rasmus Kristensen. Il laterale danese si è fermato in casa del Monza e si sospetta una lesione al flessore sinistro. Ieri è ben entrato Zeki Celik sulla corsia, ma in vista dell’Europa League, mister De Rossi confida di ritrovare il titolare sulla fascia.

Parliamo di Rick Karsdorp, fermo ai box dalla sfida di ritorno contro il Feyenoord in Euopa League. Secondo quanto scrive ‘Il Romanista’, Daniele De Rossi confida di recuperare contro il Brighton il terzino destro olandese. Nessun allarme per Gianluca Mancini, pronto a partire da titolare al centro della difesa giovedì allo stadio Olimpico.