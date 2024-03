Cinque italiane in Champions League: annuncio UFFICIALE Uefa

La Uefa ufficializza il nuovo format per la Champions League a partire dalla stagione 2024-25. Arriva il comunicato che apre le porte della massima competizione europea a cinque squadre italiane.

La Champions League cambia ufficialmente formato a partire dalla prossima stagione. In queste ore la UEFA ha comunicato tutte le modifiche inerenti alla massima competizione calcistica in Europa, con una novità che apre le porte alla qualificazione della quinta squadra italiana. Finora la Serie A ha avuto quattro posti a disposizione per partecipare alla Champions League, traguardo che manca in casa Roma dalla stagione 2018-19. Ecco tutte le novità inerenti il nuovo formato della competizione più prestigiosa nel vecchio continente.

La qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo stagionale della Roma di Daniele De Rossi. Non a caso l’ex Capitano, al momento di firmare un contratto di sei mesi sulla panchina giallorossa, ha inserito nell’accordo un bonus in caso di qualificazione alla massima competizione europea. E la Roma sul campo sta continuando a guadagnare terreno nella lotta al quarto posto, occupato dalla rivelazione Bologna, ed ora distante quattro lunghezze per i giallorossi. Dopo la trasferta vincente di Monza, la squadra guidata da DDR affronterà il Brighton per l’andata degli ottavi di Europa League, prima dello scontro con la Fiorentina di Italiano.

Nuovo format Champions League, cinque squadre italiane: annuncio ufficiale Uefa

Mentre continua la rincorsa al quarto posto, un grande assist alla qualificazione in Champions League per la Roma arriva direttamente dal nuovo format ufficializzato dalla Uefa. La massima competizione europea cambia volto, passando da 32 a 36 squadre. Si passa ad un girone unico, con otto gare per ogni partecipante, in base ai sorteggi per fasce.

In particolare la nuova Champions League apre le porte ad una squadra in più per le federazioni che si sono piazzate in cima al ranking Uefa nella stagione passata. Un’ottima notizia per il campionato italiano, che al momento è primo nella graduatoria federale, segue la Germania. Se tutto dovesse restare così, in base al cammino europeo delle squadre di Serie A, anche il quinto posto in classifica – ora occupato dalla Roma- darebbe accesso alla Champions il prossimo anno.