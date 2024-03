Ginocchio Ko e niente Roma, UFFICIALE: stagione finita

L’incubo infortuni non lascia tranquilla la Serie A, coinvolgendo una delle prossime avversarie della Roma. Ginocchio Ko e stagione chiusa in anticipo per il calciatore, ecco il report ufficiale.

In casa Roma si monitorano con attenzione le condizioni di Rasmus Kristensen, il terzino danese è uscito per infortunio in casa del Monza e si sospetta una lesione muscolare per l’ex Leeds. Decisamente peggio è andata a Domenico Berardi, costretto a chiudere la stagione in anticipo dopo la rottura del tendine d’Achille. L’attaccante neroverde però non è l’unico calciatore che salterà la Roma nelle prossime settimane, c’è un’altra tegola a centrocampo in Serie A prima della sfida alla squadra giallorossa.

Lo staff medico della Roma continua anche a monitorare Rick Karsorp, che ha saltato le ultime uscite dei giallorossi per infortunio. In vista della sfida d’andata contro il Brighton, valida per gli ottavi di finale di Europa League, mister De Rossi spera di recuperare almeno per la panchina il terzino olandese, mentre dal primo può partire Zeki Celik. In questo mese e mezzo l’infermeria giallorossa si è svuotata, con il solo lungodegente Tammy Abraham oltre ai terzini fermi ai box, mentre in Serie A continuano a piovere gravi infortuni per le prossime avversarie dei giallorossi. Dopo il Sassuolo, che sarà ospite all’Olimpico a metà marzo, c’è un grave infortunio da riportare a centrocampo in Serie A.

Grave infortunio e niente Roma per Kaba, UFFICIALE: stagione finita

Stagione chiusa in anticipo per Mohamed Kaba in casa Lecce. Il centrocampista ex Valenciennes non sarà disponibile per la sfida tra salentini e Roma, in programma in Puglia ad inizio aprile. Mister D’Aversa perde così una pedina importante a centrocampo in vista della sfida alla squadra guidata da Daniele De Rossi.

Il report medico ufficiale del Lecce parla chiaro, Kaba ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, chiudendo in anticipo la sua stagione e saltando anche la sfida alla Roma. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della squadra salentina: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Mohamed Kaba si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.”