Addio Roma, rivoluzione totale Friedkin: blitz a sorpresa

Un altro addio sembra imminente in casa Roma, con la rivoluzione targata Friedkin che si completa. C’è già stato l’incontro col nuovo club: destinazione a sorpresa.

Il mese di gennaio ha portato una vera e propria ondata di rivoluzione intorno alla Roma dei Friedkin. Ad inizio 2024 è arrivato l’annuncio del divorzio da Tiago Pinto, divenuto effettivo al termine della campagna di calciomercato invernale. A metà mese poi c’è stato il ribaltone in panchina, con l’esonero di José Mourinho dopo le sconfitte con Lazio e Milan, ed il conseguente ingaggio di Daniele De Rossi come nuovo tecnico. In attesa di conoscere chi raccoglierà l’eredità del dirigente portoghese, c’è il conto alla rovescia per l’ennesimo addio nella proprietà guidata dalla famiglia statunitense.

Daniele De Rossi ha fin qui portato a casa ottimi risultati, riuscendo ad invertire sul campo un trend negativo che aveva caratterizzato le ultime uscite dei giallorossi. L’ex Capitano ha preso la Roma al nono posto e, dopo la vittoria esterna sul Monza, ora ha centrato la quinta piazza della Serie A, oltre agli ottavi di finale in Europa League. Se l’annuncio circa il nuovo allenatore è arrivato a stretto giro di posta, ancora latitano segnali ufficiali su chi rimpiazzerà Tiago Pinto nella veste di Direttore Sportivo e responsabile del calciomercato in casa giallorossa. Sono tanti i nomi accostati al taccuino della società Friedkin, con la CEO Lina Souloukou, che sembra l’unica salda al timone nei quadri dirigenziali della Roma.

Roma, il Ds Mauro Leo ai saluti: incontro con la Dinamo Zagabria

Un altro dirigente con le valigie in mano è Mauro Leo, stretto collaboratore di Tiago Pinto e di fatto direttore sportivo della Roma a fianco del portoghese fino ad inizio febbraio. Anche il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2024 e c’è già una pista per battuta per lui all’orizzonte.

Parliamo della Dinamo Zagabria, che ha rotto gli indugi intorno alla figura del nuovo Direttore sportivo. Il club croato, secondo quanto evidenzia il sito Sportske Novosti, avrebbe già incontrato Mauro Leo nei giorni scorsi. L’eventuale firma del dirigente arriverebbe però dopo le elezioni per la guida presidenziale del club turco.