Svilar, comunicazione UFFICIALE: l’hanno messo nero su bianco

Dopo essersi preso da protagonista il posto da titolare come portiere della Roma, continua il momento positivo per Mile Svilar. La comunicazione ufficiale è arrivata in queste ore: nuovo sorpasso.

Mile Svilar nelle scorse settimane ha superato la concorrenza di Rui Patricio, diventando il portiere titolare della Roma. Daniele De Rossi ha affidato i guantoni all’ex Benfica nelle ultime cinque gare dei giallorossi, e la sua fiducia è stata ripagata sul campo. Il classe ’99 è stato decisivo in più di un’occasione, rubando la scena ai calci di rigore contro il Feyenoord allo stadio Olimpico. L’estremo difensore giallorosso ha neutralizzato due tiri dagli undici metri degli olandesi, mettendo il suo sigillo sulla qualificazione agli ottavi di finale in Europa League. E l’ascesa del numero 99 romanista sembra non fermarsi più, ecco tutti i dettagli.

Da panchinaro a protagonista assoluto tra i pali della Roma, il periodo di ascesa di Mile Svilar sembra non finire più. L’ex secondo portiere giallorosso, arrivato nell’estate del 2022 a parametro zero dal Benfica, ha superato la concorrenza di Rui Patricio, che è a sua volta in scadenza di contratto in vista di giugno. Nelle ultime uscite Daniele De Rossi ha lanciato tra i pali il classe ’99, che ne ha ripagato a pieno la fiducia con l’exploit europeo contro il Feyenoord. Ora, soprattutto grazie alle sue parate dagli undici metri, i giallorossi sfideranno il Brighton di De Zerbi negli ottavi di finale di Europa Legue. Nel frattempo arriva una comunicazione ufficiale che certifica il buon momento vissuto dal numero 99 giallorosso.

Ascesa Svilar, dopo la Roma arriva la chiamata della Serbia: pre convocato da Stojković

Torna tra i pre convocati della Serbia il portiere romanista Mile Svilar. Il commissario tecnico Dragan Stojković ha inserito anche il classe ’99 nella lista diramata nelle scorse ore. Fin qui l’ex Benfica, nato in Belgio ma naturalizzato serbo, ha disputato solo una gara con la Nazionale serba, nel 2021.

Per la prima volta da quando è a Roma ora Svilar sembra tornato nel giro della Nazionale maggiore. La certezza definitiva arriverà la prossima settimana, ma la pre convocazione è indice di quanto stia emergendo tra i pali giallorossi. Insieme al romanista presente anche Milinkovic-Savic del Torino, le due amichevoli della Serbia a fine marzo saranno contro Russia e Cipro.