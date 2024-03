Dalla Roma alla Juve, effetto domino Bremer: sorpasso gratis

Calciomercato Roma, nuovo intreccio a costo zero con la Juventus in difesa. Decisivo il futuro di Gleison Bremer, pronto a scatenare l’effetto domino in estate in caso d’addio ai bianconeri.

La Roma di Daniele De Rossi continua a vincere e convincere, anche fuori dai confini nazionali. La sfida d’andata contro il Brighton, valida per gli ottavi di finale di Europa League, si è chiusa con un netto 4-0 in favore dei giallorossi allo stadio Olimpico. Da domani la squadra si ritroverà a Trigoria per preparare l’insidiosa trasferta di Firenze, in programma domenica sera. L’ex numero 16 sta lanciando diversi segnali che potrebbero portarlo alla conferma in panchina in vista della prossima stagione, nelle prime dieci gare è arrivata una sola sconfitta per i giallorossi, contro la corazzata Inter in Serie A.

Dopo circa due mesi dall’esonero in panchina di José Mourinho la Roma continua a macinare gioco e risultati importanti sotto la gestione di Daniele De Rossi. L’ex Capitano ha superato brillantemente l’esame Brighton in Europa League, mettendo una pesantissima ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale. Il perentorio 4-0 con cui i giallorossi si sono imposti sulla squadra guidata da Roberto De Zerbi mette in discesa il passaggio del turno in vista del ritorno in casa dei Seagulls tra una settimana. DDR continua a raccogliere ottimi risultati in campo, con la Roma a ridosso del quarto posto e nuovamente in corsa per un piazzamento in Champions League. In vista della prossima stagione si attende ancora la nomina del nuovo DS in casa giallorossa, con una pista che punta dritto alla Premier League.

Calciomercato Roma, erede Bremer a costo zero: la Juve non molla Kelly

Uno dei profili dirigenziali accostati alla lista dei Friedkin, come erede di Tiago Pinto, è quello di Richard Hughes, in uscita dal Bournemouth. In caso di fumata bianca col dirigente delle Cherries, il profilo del difensore Lloyd Kelly è finito nel mirino del calciomercato giallorosso. Il dirigente lo ha portato al club rossonero nel 2019, e tra pochi mesi il classe ’98 andrà in scadenza di contratto.

Attenzione alle manovre in entrata della Juventus, che non sembra aver mollato il roccioso difensore inglese. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, i bianconeri in caso di addio a Gleison Bremer, si fionderebbero su Kelly a parametro zero. Il difensore ex Torino è finito nel mirino del Manchester United, pronto a sborsare 70 milioni di euro in estate.