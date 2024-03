De Rossi alla Fiorentina: Commisso decisivo

Daniele De Rossi domani sera affronterà Vincenzo Italiano per il posticipo della ventottesima giornata di Serie A. L’attuale tecnico della Roma è stato ad un passo dalla panchina viola.

Vigilia di campionato in casa Roma, domani sera la squadra guidata da Daniele De Rossi torna in campo in trasferta. Il posticipo della giornata numero ventotto in Serie A vede i giallorossi ospiti della Fiorentina di Vincenzo Italiano. A poche ore dalla gara dello stadio Franchi emerge un retroscena che coinvolge direttamente il tecnico romanista ed il presidente della squadra toscana Rocco Commisso.

In quasi due mesi Daniele De Rossi ha convinto tutti in casa Roma. Il nuovo tecnico, ingaggiato per metà stagione dopo l’esonero di José Mourinho, continua a vincere e convincere sulla panchina giallorossa. L’ultima notte europea è stata da brividi allo stadio Olimpico, con il 4-0 rifilato al Brighton di De Zerbi negli ottavi di finale di Europa League. Nelle prime dieci gare della gestione DDR, tra campionato ed Europa, la Roma ha trovato una sola sconfitta contro la schiacciasassi Inter. Per continuare a fare bene, e coltivare la rimonta al quarto posto, la sfida del Franchi di domani sera si preannuncia decisamente importante. A poche ore dal posticipo spunta un retroscena che vede l’ex Capitano giallorosso ad un passo dalla panchina viola.

De Rossi alla Fiorentina, la chiamata di Pradè: Commisso ha bloccato tutto

Bisogna andare indietro di qualche stagione, correva l’anno 2020, quando Daniele Pradè contattò Daniele De Rossi per affidargli la panchina della Fiorentina. Sarebbe stata la prima esperienza in assoluto dell’ex numero 16 giallorosso, ma a fa saltare tutto ci pensò Rocco Commisso.

Il patron della squadra toscana, come riferisce il quotidiano Corriere Fiorentino, fece saltare la trattativa per averla scoperta tramite i media e non attraverso la propria dirigenza. Una presa di posizione che ha riscritto completamente il futuro di De Rossi che, dopo la breve parentesi alla Spal lo scorso anno, sta vivendo un momento di pura magia sulla panchina della Roma e domani vuole continuare a stupire proprio contro quella che poteva essere la sua prima panchina in carriera.