Calciomercato Roma, sacrificio Huijsen e doppio colpo da Torino

Calciomercato Roma, i giallorossi starebbero valutando il doppio colpo da Torino: anche se servirebbero almeno 50-60 milioni di euro per prenderli entrambi

L’accesso alla Champions League qualche pensiero importante sul mercato lo potrebbe far fare. Gli introiti della massima competizione europea sono importanti e lo sappiamo. E sotto questo aspetto diventa fondamentale il match di questa sera contro la Fiorentina. Vincere significherebbe andare a meno uno dal quarto posto e togliere definitivamente dai giochi la squadra di Italiano. Un doppio obiettivo quindi per Daniele De Rossi.

Sempre più in odore di riconferma – negli ultimi giorni si è parlato di un possibile accordo biennale – il tecnico pensa solamente alla partita del Franchi mentre la dirigenza, oltre a cercare il nuovo direttore sportivo, starebbe pensando anche a quelli che potrebbero essere gli innesti di mercato per la prossima stagione. E secondo quanto raccontato da Fantamaster.it, i giallorossi si sarebbero iscritti intanto alla corsa per uno dei migliori difensori centrali italiani. Ma non solo. Un doppio colpo direttamente da Torino. Dal Torino, per essere preciso.

Calciomercato Roma, interesse per Buongiorno e Bellanova

Sì, avete letto bene: la Roma sarebbe interessata a Buongiorno e Bellanova del Torino. Il primo a gennaio sembrava ad un passo dal Milan che ci riproverà senza dubbio in estate; il secondo, dopo essere stato mollato dall’Inter che non lo ha riscattato dal Cagliari è andato sotto la gestione Juric e sta disputando una delle migliori stagioni della sua carriera. Ovviamente il “sacrificato” sarebbe Huijsen, con la Roma che lo farebbe tornare a Torino senza pensare a intavolare con la Juventus un’altra trattativa.

La Roma, a quanto si legge, si sarebbe iscritta alla corsa per i due giocatori granata, anche se, è evidente, sarà davvero difficile riuscire nel doppio colpo visto che parliamo di un investimento di 50-60milioni di euro per prenderli entrambi. Però, gli introiti della Champions e qualche cessione potrebbero sicuramente aiutare il nuovo diesse nelle proprie scelte. E poi un De Rossi così si meriterebbe senza dubbio degli investimenti del genere.