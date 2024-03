Doppio addio Belotti: chiamata prima di Fiorentina-Roma | ASRL

Serata particolare per Andrea Belotti, che sfiderà la proprietaria del suo cartellino in Fiorentina-Roma con il futuro ancora in bilico

Complici lo scarso minutaggio e il cambio di modulo deciso da Daniele De Rossi, Andrea Belotti a gennaio ha salutato la Roma, trasferendosi in prestito secco alla Fiorentina. Questa sera il gallo affronterà i giallorossi da ex col dente avvelenato, Ma si metterà in gioco anche in ottica futura.

Al momento il club toscano non ha dato segnali di voler acquistare a titolo definitivo l’attaccante, ma le possibilità di una permanenza a Roma la prossima estate sono assai ridotte.

Calciomercato Roma, nuova offerta per Belotti

Come detto nelle scorse ore, non è escluso che la nuova dirigenza romanista possa tentare di intavolare nuove trattative per uno scambio con i viola, Ma la pista che conduce a Firenze non è l’unica in piedi in questo momento.

Per Belotti, infatti, continua ad arrivare sondaggi dall’estero e dall’Inghilterra in particolare. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, Una delle ultime squadre ad aver chiesto informazione sull’ex Torino è stata il Leicester. Prime con grande distacco in Championship, le Foxes stanno già pensando a come rinforzare la rosa dopo il ritorno in Premier. Il reparto offensivo sarà uno di quelli che avrà bisogno di un restyling più profondo visto che Vardy e Iheanacho hanno il contratto In scadenza a giugno 2024.