Fiorentina-Roma, Italiano perde i pezzi: triplo forfait

Fiorentina-Roma, Italiano perde tre pezzi. Il tecnico della Viola costretto ai cambi. Ecco la situazione dell’ultim’ora

Stasera c’è Fiorentina-Roma (qui le possibili scelte di De Rossi) e come sappiamo è un match importantissimo per i giallorossi, visto che potrebbero avvicinare sensibilmente il quarto posto in classifica dopo la sconfitta di ieri del Bologna.

Così come la squadra di DDR, anche quella di Italiano giovedì scorso è stata impegnata in Europa: la Conference League dopo la finale persa lo scorso anno è sicuramente un obiettivo dei viola che hanno vinto in trasferta contro il Maccabi Haifa 4-3 e che quindi hanno messo in campo molte energie. Ed è per questo che, secondo il Corriere Fiorentino, il tecnico della Viola starebbe pensando di mandare in panchina uno dei big della squadra. Visto che anche lui lo ha definito stanco.

Fiorentina-Roma, out Nico Gonzalez

Il posto da titolare di Nico Gonzalez infatti appare in dubbio. E solamente nella mattinata di oggi Italiano deciderà se mandare in campo dal primo minuto l’attaccante esterno, uno dei migliori della rosa. Il numero 10 non è al meglio della condizioni fisica dopo la gara europea e quindi rimane fortemente a rischio taglio. La Fiorentina non potrà contare nemmeno su Beltran, squalificato. Ma le notizie non sono finite.

Vanno verso la panchina anche Martinez Quarta (che si è allenato in gruppo solamente in questa settimana) e pure Arthur. Anche loro non al meglio e anche loro con possibilità di sedersi al fianco del tecnico. Una Fiorentina che, a quanto pare, ha pagato a caro prezzo la gara vinta a Budapest (si è giocato a campo neutro) e la sensazione è che Italiano pensi anche un poco al ritorno visto che il risultato è ancora in bilico. La Roma deve fare di tutto per approfittarne.