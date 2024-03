Fiorentina-Roma, dal turnover a Italiano: De Rossi dice tutto

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni DAZN subito prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Roma. Ecco l’annuncio sulla gestione della rosa e sul collega Vincenzo Italiano.

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo dopo il poker europeo rifilato al Brighton di De Zerbi. La squadra giallorossa scende in campo in trasferta a Firenze, per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. DDR ha cambiato diverse pedine dal primo minuto, concedendo riposo dall’inizio al capitano Lorenzo Pellegrini. Al posto del numero 7 il tecnico romanista rilancia Houssem Aouar dal primo minuto, mentre si rivede dall’inizio come titolare anche Diego Llorente in difesa.

Sul turnover e le condizioni dei suoi: “Non ho chiesto a nessuno di stringere i denti, anzi quelli che stanno fuori avrebbero avuto molta voglia di giocare, sono giocatori costruiti per fare tante partite in una settimana e quando le cose vanno abbastanza bene c’è voglia, i dolori e gli acciacchi si sentono un po’ di meno. Purtroppo ne ho dovuto lasciare fuori tanti che avrebbero fatto una bella partita.”

Poi De Rossi parla dei pochi giorni avuti per preparare la gara e di Italiano: “Ho avuto gli stessi giorni della Fiorentina per preparare la partita, preparo la sfida sulle qualità dei giocatori, dei singoli e della coralità che questa squadra ha raggiunto da quando la allena Italiano, si conoscono bene e lavorano da tanto tempo. Sono una squadra che io ammiro, allenatore che io ammiro tanto. Possono crearci diverse difficoltà, le creano anche alle squadre migliori.”