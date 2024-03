Voti Fiorentina-Roma, Svilar e Llorente eroi della serata: portiere e difensore per agguantare il pareggio e chiosare la gara sul 2 a 2.

Si è da poco concluso l’ennesimo atto di una Serie A entrata sempre più nel vivo e che, anche per la Roma, sta facendo registrare un’attenzione elevatissima ai fini di una corsa verso la prossima Champions League, destinata a passare per la continuità di rendimento nonché dagli esiti degli scontri diretti come quelli odierni.

Le complicazioni e le difficoltà della sfida del Franchi erano note ai più sin dall’inizio, alla luce dei dispendi di energie fisiche e mentali successivi alla gara con il Brighton di giovedì scorso, al netto delle non minori stanchezze della squadra di Italiano, reduce dalla trasferta in campo neutro a Budapest contro il Maccabi Haifa. Il gioco spumeggiante e convincente visto con De Rossi in questa parentesi catalizzata dal cambio in panchina non ha contraddistinto la prima parte di gara della Roma, caratterizzata dall’evidenziazione di importanti difficoltà tra le fila capitoline.

Voti Fiorentina-Roma, Llorente e Svilar eroi della serata

Oltre al gol di Ranieri, il primo tempo è stato macchiato anche dalla situazione Mancini, che ha costretto De Rossi alla sostituzione immediata poco dopo il trentesimo minuto. In seguito all’ammonizione rimediata dal 23 giallorosso per un fallo su Sottil, il nervosismo e un paio di interventi fuori tempo avevano impensierito non poco il mister e la squadra tutta.

Al suo posto, Dean Huijsen, distintosi per una grave disattenzione sul cross di Biraghi valso il gol del 2 a 1, arrivato poco prima del settantesimo minuto anche a causa di una dormiente velleità di Aouar in area di rigore. Proprio l’algerino aveva permesso alla Roma di trovare il gol del momentaneo pareggio, che pareva poter fungere da sliding doors ad una partita che ha poi subito diverse evoluzioni inattese.

Proprio in uno dei migliori momenti della squadra di De Rossi, infatti, la su citata disattenzione del 22 capitolino ha portato Mandragora a tu per tu col portiere, garantendo nuovamente il vantaggio agli uomini di Italiano. Autentica discriminante è stata certamente la parata di Svilar, bravo a ipnotizzare il mancino di Biraghi, aperto e ben attutito da un portiere che ha ormai scardinato la titolarità di Rui Patricio.

Fondamentale, dunque, la tenuta sul risultato del 2 a 1 dopo un calcio di rigore definito anche da Luca Marelli come dubbio. Poco prima del fischio finale, in una parentesi di gara in cui la partita sembrava dover convergere verso la sconfitta, l’asse difensivo Ndicka-Llorente ha permesso alla Roma di ritrovare il pareggio, centrando il gol del 2 a 2 che, da un lato, permette di tenere la scia di Atalanta e Bologna, dall’altro fa sì che la Fiorentina resti a debita distanza da un quinto posto attualmente occupato proprio da Llorente e compagni.

Svilar 7.5; Mancini 4, Llorente 7, Ndicka 6.6, Angelino 5.5; Cristante 4.5, Paredes 5, Aouar 6; Dybala 6, Lukaku 5, El Shaarawy 5. All.