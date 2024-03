Esonero UFFICIALE prima della Roma: la nota del club

Salta l’ennesima panchina in Serie A prima della sfida alla Roma di Daniele De Rossi. L’esonero è stato ufficializzato in questi minuti: ecco la nota diffusa dal club

Decimo esonero ufficiale in Serie A, è arrivata la decisione finale prima della sfida contro la Roma. Anche la squadra giallorossa ha cambiato in corsa la guida tecnica a metà gennaio, esonerando José Mourinho ed affidando la panchina a Daniele De Rossi. L’ex numero 16 ha da subito raccolto buoni risultati sul campo, anche ieri i giallorossi si sono salvati in extremis, acciuffando il pareggio all’ultimo respiro contro la Fiorentina. Una delle prossime avversarie della Roma in campionato ha appena ufficializzato l’esonero del tecnico.

La Roma esce imbattuta dallo stadio Artemio Franchi, raggiungendo all’ultimo minuto la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un punto importante per i giallorossi, che vedono le distanze dal quarto posto ridursi a tre punti. La stagione del campionato italiano sta entrando nella fase più accesa ed a chiudere il ventottesimo turno sarà la Lazio di Sarri contro l’Udinese. La squadra friulana è una delle tante ad aver cambiato allenatore in corsa, con l’esonero di Sottil a fine ottobre e la nomina di Cioffi in panchina. I bianconeri sono ancora a ridosso della zona retrocessione, che vede coinvolte diverse squadre a caccia della salvezza in Serie A.

Serie A, esonero ufficiale prima della Roma: il Lecce saluta D’Aversa

Ieri il Verona ha portato a casa una vittoria preziosissima in chiave salvezza, in trasferta contro il Lecce. La squadra salentina, ora ad un solo punto dalla zona retrocessione, ha deciso in questi minuti di esonerare ufficialmente Roberto D’Aversa. Autore di un brutto gesto violento nel post partita della sfida alla squadra scaligera.

L’ormai ex tecnico del Lecce ha colpito con una testata l’attaccante del Verona Henry. Da subito la società salentina aveva condannato il brutto gesto di violenza, aprendo le porte ad un esonero imminente. Esonero che è divenuto ufficiale proprio in questi minuti, ecco la nota del club che fa riferimento anche ai fatti del post partita: “Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto.”

La Roma farà visita al Lecce ad inizio aprile, ora resta da capire chi siederà sulla panchina pugliese.