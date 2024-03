Roma-Lazio, infortunio Provedel: report UFFICIALE

Meno di un mese separa Roma e Lazio dall’ennesima stracittadina. Ecco il report ufficiale dei biancocelesti dopo l’infortunio alla caviglia di Ivan Provedel.

La Lazio è reduce dalla cocente sconfitta interna contro l’Udinese, con la squadra friulana capace di imporsi per 1-2 allo stadio Olimpico. Continua il periodo negativo della squadra allenata da Maurizio Sarri, reduce dall’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. Meno di un mese manca al prossimo derby con la Roma, che in classifica ora ha otto punti di vantaggio sui biancocelesti. Lazio che deve fare i conti anche con l’infortunio di Ivan Provedel, che ha lasciato il campo in barella dopo un problema alla caviglia

L’estremo difensore della Lazio ha da subito lamentato un forte dolore alla caviglia. Il portiere ha lasciato il campo in lacrime ed è stato sostituito da Mandas. Una tegola da non sottovalutare per la squadra guidata da Sarri, che tra meno di un mese affronterà per la prima volta da allenatore Daniele De Rossi. Ecco cosa filtra intorno al portiere biancoceleste, che era a rischio di fratture alla caviglia dopo l’infortunio in Lazio-Udinese.

Roma-Lazio, caviglia Ko per Provedel: escluse fratture

Escluse fratture per il portiere ex Spezia, infortunato ieri nel tentativo di segnare allo scadere nell’area dell’Udinese. Il portiere della Lazio si è sottoposto agli accertamenti del caso dopo l’infortunio contro l’Udinese: ora verrà monitorato giorno dopo giorno dallo staff medico laziale.

Ecco quanto si legge sul sito della società biancoceleste: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso il Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero.”