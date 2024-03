Brighton-Roma, De Rossi non si fida: la decisione su Dybala e Lukaku

Brighton-Roma, De Rossi non si fida: ecco le possibili scelte del tecnico in vista del match di domani sera in Inghilterra. La decisione su Dybala e Lukaku

Ultimo allenamento questa mattina a Trigoria, poi partenza verso l’Inghilterra e conferenza stampa questa sera. La Roma si prepara per andare a prendersi contro il Brighton il passaggio ai quarti di finale di Europa League dopo il quattro a zero di giovedì scorso. Non è una formalità, serve una squadra compatta e concentrata anche perché da quelle parti – almeno a parole – ci credono.

Ma qualche cambio visto quello che è il margine, Daniele De Rossi lo farà. Non stravolgerà del tutto la Roma, ma è altamente probabile che Dybala rimanga in panchina. E se dovesse giocare Baldanzi dal primo minuto, come sempre, è altrettanto altamente probabile che giochi Lukaku davanti per dare un punto di riferimento offensivo. In ogni caso per il belga sarà staffetta con Azmoun.

Brighton-Roma, le scelte di De Rossi

Nonostante quelli che sono i problemi fisici e soprattutto quello che è il margine, in porta secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dovrebbe toccare ancora a Svilar. Rui Patricio ormai è un ex, o quasi, visto che ha un contratto in scadenza e visto che non ci sono davvero possibilità di rinnovo. A differenza di Spinazzola, che come spiegato prima potrebbe pure rimanere e intanto si dovrebbe riprendere il posto da titolare a sinistra con Celik a destra.

Spazio infine a Bove, che dovrebbe far riposare Cristante. Anche se, Edoardo, avrebbe dovuto giocare contro la Fiorentina secondo alcuni e invece è rimasto a guardare per 90minuti i compagni. Il suo apporto per ora non è stato indimenticabile con De Rossi che ha deciso di prendere altre decisioni ma che non ha perso occasione, c’è da dirlo, di elogiarlo pubblicamente. Roma fatta, o quasi, per un match importante e decisivo. C’è da tenere la testa ben salda sulle spalle.