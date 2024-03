Non solo Svilar: osservatori a Brighton per il pupillo di Mou

A poche ore dalla sfida con il Brighton di De Zerbi, giungono conferme sul forte interessamento di alcuni club inglesi nei confronti di un giovane giallorosso

Alla vigilia di Brighton-Roma, Daniele De Rossi ha deciso di lasciare nella capitale Romelu Lukaku. Alla luce del 4-0 dell’andata, il tecnico giallorosso ha preferito tenere a riposo il bomber belga dopo l’allenamento individuale di mercoledì.

Nonostante la qualificazione ai quarti di finale di Europa League sia decisamente alla portata, l’ex capitano romanista non non vuole attuare un turnover troppo massiccio.

Calciomercato Roma, asta inglese per due giallorossi

La trasferta in terra inglese rappresenterà un’occasione importante per diversi club di Premier League per osservare da vicino alcuni calciatori della Roma. Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato di scout di West Ham e Wolverhampton pronti a monitorare la prestazione di Mile Svilar.

Il portiere ventiquattrenne non sarà tuttavia l’unico osservato speciale. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontattato di un interesse per Edoardo Bove di Aston Villa e Fulham. A meno di ribaltoni dell’ultima ora, il centrocampista romano domani dovrebbe ritrovare la titolarità. Oltre alle squadre citate sopra, ad osservare il pupillo di Mourinho potrebbero esserci anche altri club inglesi, come West Ham e Tottenham.