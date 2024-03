Infortunio e niente Roma: lo stop è di un mese

Infortunio e niente Roma: lo stop è di almeno un mese anche se sono previsti altri esami. Un titolarissimo è ko e non ci sarà in una partita speciale

Almeno un mese di stop. Si legge questo stamattina. E allora il derby in programma il prossimo 7 aprile, è un miraggio. Non c’è l’assoluta certezza, visto che verrà sottoposto a nuovi esami strumentali, ma pensare che possa recuperare in vista della stracittadina è pure utopia, in questo momento.

La Lazio nell’ultima gara contro l’Udinese oltre a perdere Sarri che si è dimesso e che quindi ha lasciato il porto a Martusciello, il suo secondo, che è ufficiale da ieri, paga a caro prezzo anche la voglia di Provedel di prendersi gli onori della cronaca così come era successo contro l’Atletico Madrid in Champions League. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il portiere ne avrà per almeno un mese. E la stracittadina è molto più vicina.

Infortunio Provedel, la situazione

In porta dovrebbe andare Mandas, che contro la Roma in quello che è stato il confronto in Coppa Italia ha debuttato in stagione. E non è la stessa cosa, lasciando da parte quella che è una vera e propria cosa scaramantica. Provedel è il titolare e quindi sulla carta nettamente superiore al collega che comunque qualcosa di buono ha mostrato. Ma sappiamo bene, comunque, che un derby di campionato è sempre qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto. Insomma, la Lazio perde un pezzo importante.

La Roma invece, forse, per quella data, spera di recuperare Tammy Abraham che in questo momento ha un problema fisico e che quindi solamente ad aprile, arrivati a questo punto, potrà tornare a disposizione di Daniele De Rossi. Magari contro il Lecce potrebbe trovare la sua prima panchina in stagione (si gioca l’1 aprile giorno di Pasquetta) e magari contro la Lazio la settimana successiva potrebbe essere al fianco di DDR per la prima volta all’Olimpico. Speriamo.