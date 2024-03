Nuovo stop per Abraham, ritorno slittato

Nuovo stop per Abraham: slitta il ritorno dell’attaccante inglese che doveva essere in questo mese di marzo. Altro guaio per Tammy: ecco la situazione

Oggi Lukaku non ci sarà contro il Brighton. L’attaccante belga come sappiamo è rimasto nella Capitale per cercare di riprendersi al meglio da un infortunio muscolare. Un leggero affaticamento. Niente di così preoccupante, potrebbe esserci già contro il Sassuolo domenica pomeriggio nella sfida dell’Olimpico che chiuderà una parte di stagione visto che subito dopo ci sarà la sosta per le nazionali.

Ma non è il solo attaccante che al momento De Rossi non ha a disposizione. Sì, perché dall’inizio della stagione manca anche Tammy Abraham, che dopo la lesione del legamento crociato nell’ultima gara di campionato ancora è fuori. Marzo, da sempre, è stato il mese indicato per un suo rientro in gruppo e quindi anche per un suo ritorno in campo. Ma per il momento nessuna novità c’è stata. E a spiegare quello che sta succedendo attorno all’attaccante inglese ci ha pensato Filippo Biafora.

Nuovo stop per Abraham: affaticamento muscolare

“Abraham ha avuto un piccolo affaticamento muscolare – dovuto all’aumento dei carichi di lavoro – che lo ha fatto rallentare un po’ rispetto alla tabella di marcia finale (primi approcci al gruppo post Monza), ma niente di preoccupante per il recupero completo” ha scritto il giornalista. Ma essendoci la sosta adesso in mezzo – domenica sera partiranno diversi giallorossi – allora è normale che a marzo, Abraham, non giocherà.

Sì, perché dopo il match contro il Sassuolo la Roma giocherà lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, in trasferta sul campo del Lecce. Magari potrebbe essere quella la partita per rivedere il giocatore almeno tra i convocati. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane e se l’inglese potrà tornare utile nel corso dell’ultima parte di stagione.