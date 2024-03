Addio Roma, volo prenotato per Lukaku

Alle prese con un’infiammazione all’anca, Romelu Lukaku è al centro di vari Rumors di mercato, con la permanenza a Roma a rischio

Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, la Roma conoscerà oggi alle 13 la prossima avversaria europea. Dopo aver eliminato Feyenoord e Brighton, la squadra giallorossa ha raggiunto per il quarto anno consecutivo i quarti di finale della competizione europea in cui è scesa in campo.

Assente nella sfida di giovedì in Inghilterra, Romelu Lukaku spera di superare i problemini all’anca e di tornare a disposizione di Daniele de Rossi per la sfida di domenica contro il Sassuolo. L’attaccante belga, tuttavia, è protagonista delle cronache non solo per quanto riguarda il calcio giocato, ma anche per la sessione di calciomercato estivo quasi alle porte.

Calciomercato Roma, volo prenotato per Lukaku

Arrivato la scorsa estate in prestito oneroso nella capitale, Big Rom non ha deluso le aspettative di proprietà e tifosi giallorossi. Nei giorni scorsi sia in Inghilterra che in Italia si è parlato di un possibile sconto del Chelsea rispetto alla valutazione iniziale di 35-40 milioni di euro. Prevedere un futuro in giallorosso dell’ex Inter rimane tuttavia difficile, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League, visto l’elevato ingaggio percepito dal giocatore.

I blues, dal canto loro, vista la necessità di incassare almeno 100 milioni di sterline dalle cessioni, proveranno ad ottenere il massimo dalla vendita del bomber. Non a caso il proprietario Todd Boehly, già da settimane ha ripreso i contatti con i dirigenti della Saudi Pro League. Ma c’è di più, almeno secondo le ultime voci provenienti dal Regno Unito. Secondo l’ex amministratore delegato dell’Everton, Keith Wyness, il magnate americano sarebbe volato in Arabia per iniziare una svendita estiva dei propri esuberi.

“Ci sarà una svendita di talenti– ha detto l’ex dirigente football insider-e le mie fonti mi hanno detto che Bohely è stato in Arabia per cercare di anticipare alcune cessioni. Questo potrebbe essere un modo per cercare di ottenere dei soldi velocemente alla fine della stagione. C’è una connessione laggiù: Michael Emenalo è ora il massimo dirigente della Pro League saudita e ha un rapporto di lunga data con il Chelsea. Potrebbe darsi che la Lega Saudita sia la grande via di fuga per il Chelsea. Se così fosse, potrebbero quasi farla franca senza alcuna penalizzazione”, ha concluso Wyness facendo riferimento alle possibili sanzioni per violazioni al fair play finanziario.