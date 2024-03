Dal Milan alla Roma: per il gigante bianconero c’è la fila | ASRL

In corsa per l’Europa League e grandi rivali in campionato, Milan e Roma sono pronte a darsi battaglia anche sul calciomercato

Per il quarto anno consecutivo la Roma ha raggiunto i quarti di finale in Europa. Dopo le due finali consecutive sotto la guida di José Mourinho, la squadra giallorossa insieme ad Atalanta e Milan (avversario dopo il sorteggio di oggi) proverà a regalare all’Italia la prima vittoria in Europa League nella storia. Dopo gli ottimi risultati in Conference ed Europa League, i giallorossi sperano di poter tornare a giocare la Champions League il prossimo anno.

La qualificazione alla massima competizione per club consentirebbe al nuovo direttore sportivo, che non è stato ancora annunciato, di avere maggiori margini operativi sul calciomercato. Ancora una volta le strategie romaniste saranno, infatti, condizionate dai paletti della Uefa in materia di Fair Play Finanziario. Anche per questo il mantenimento delle prime due posizioni nel ranking da parte dell’Italia e il conseguente ottenimento di un quinto posto in Champions è di fondamentale importanza.

Calciomercato Roma, non solo Milan: asta europea per il difensore bomber

Nonostante l’assenza di un erede di Tiago Pinto, alcuni dossier di mercato esplorati nei mesi scorsi restano d’attualità a Trigoria. Per quanto riguarda la difesa, ad esempio, in passato si è parlato di un interessamento per Kōnstantinos Koulierakīs. Connazionale della CEO Lina Souloukou, il ventenne mancino piace molto anche al Milan e all’Atletico Madrid, ma non solo.

Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, infatti, ieri alcuni scout inglesi hanno visionato il ragazzo in PAOK Salonicco-Dinamo Zagabria. Fulham, Liverpool, Aston Villa e West Ham hanno potuto assistere ad una prestazione deluxe del difensore, principale artefice della rimonta dei greci in Conference League grazie ad un goal, un assist e un autogol provocato. Sotto contratto con i bianconeri di Salonicco fino al 31 dicembre del 2026, il gigante ellenico la scorsa estate venne valutato 10 milioni di euro dal PAOK, ma non è escluso che il prezzo sia aumentato nel frattempo, anche grazie all’ottimo rendimento in Europa (3 gol e 1 assist in Conference).