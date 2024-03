Infortunio Maignan, arriva la diagnosi UFFICIALE

Infortunio Maignan, il portiere del Milan ieri è uscito per un problema. Arrivata in questo momento la diagnosi ufficiale dei rossoneri sull’infortunio

Sarà Milan-Roma, con il primo match a San Siro il prossimo 11 aprile e il ritorno in programma il 18 all’Olimpico. Derby italiano ai quarti di finale di Europa League, con Pioli che sicuramente per quel match non potrà contare su Tomori, squalificato e quindi appiedato dal giudice sportivo.

Non sarà un match semplice. Le squadre si conoscono, i tecnici anche, e quindi ci sarà poco da svelare. Sarà una gara apertissima e difficilissima, senza dubbio, per la Roma. Una gara emozionante che è già attesa in maniera frenetica nella Capitale. Comunque, tornando al discorso Milan, se Tomori non ci sarà sicuro dopo la partita di ieri, anche per via delle parole di Pioli, c’erano delle sensazioni sicuramente non positive per Maignan. Ora invece è arrivato l’esito degli esami strumentali ai quali il portiere francese si è sottoposto questa mattina.

Infortunio Maignan, nessuna lesione

“Le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto il portiere hanno dato esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio”. Insomma, per il portiere del Milan si tratta solamente una forte contusione e niente di più. E Stefano Pioli lo avrà sicuramente a disposizione per il doppio impegno contro la Roma.

Una Roma che sicuramente avrebbe potuto pescare peggio – è andata malissimo all’Atalanta che ha preso il Liverpool primo in Premier League – ma che avrebbe anche potuto avere un sorteggio più morbido. E invece sarà derby tricolore con tutte le emozioni che ci sono dietro. Il Milan non è nuovo a questa cosa, lo scorso anno sia nei quarti di finale che in semifinale di Champions ha affrontato, come sappiamo, squadra della stessa nazione. E tutti ricordiamo come sono andate a finire le partite.