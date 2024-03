Moviola Brighton-Roma, disastro Zwayer: non solo il gol di Azmoun

La Roma conquista i quarti di finale di Europa League dopo la sconfitta di misura maturata in casa del Brighton. La direzione arbitrale, affidata al tedesco Zwayer, continua a far discutere.

Una sconfitta indolore per la Roma di Daniele De Rossi, che forte del vantaggio per 4-0 dell’andata, elimina il Brighton dall’Europa League. Il cammino di Roberto De Zerbi si interrompe agli ottavi di finale, inutile il gol messo a segno ieri da Welbeck prima della fine del primo tempo di gioco. La squadra giallorossa, prima di andare sotto, avrebbe anche sbloccato la gara con un pregevole gol di Sardar Azmoun, annullato senza grandi esitazioni dall’arbitro tedesco Felix Zwayer.

La rete dell’attaccante iraniano, che ieri ha giocato senza risparmiarsi in entrambi le fasi di gioco, era però regolare come sottolineano le moviole dei quotidiani. L’arbitro tedesco ha sanzionato per gioco pericoloso il numero 17 giallorosso, che però arriva nettamente prima del difensore del Brighton sul pallone. La rete era da convalidare ed avrebbe indirizzato la gara completamente in discesa per i giallorossi. A sottolinearlo sono sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport, che nella loro moviola post ottavi di finale, assegnano un voto di 4.5 alla direzione di gara del fischietto tedesco.

Brighton-Roma, la moviola dei quotidiani: Zwayer sbaglia tutto

Ma non c’è solo il gol annullato all’attaccante iraniano a far discutere gli addetti ai lavori. Il direttore di gara ha sbagliato anche la gestione dei cartellini gialli, sventolandone in un solo primo tempo ben quattro in faccia ai calciatori della Roma, oltre che a mister De Rossi.

In particolare lascia perplessi l’ammonizione assegnata a Gianluca Mancini. Il difensore centrale giallorosso è finito nella lista dei cattivi di Felix Zwayer per una manata ad Enciso che rivedendo le immagini lascia tanti dubbi sulla decisione dell’arbitro tedesco. La Roma strappa il pass per i quarti di finale di Europa League grazie al poker dell’andata trovato allo stadio Olimpico, ma dalla direzione di gara di un ottavo europeo di sicuro si attendeva una prestazione maggiormente all’altezza.