Nuovo stop per Lukaku: De Rossi nei guai

Roma, i giallorossi sono tornati a lavoro oggi a Trigoria. Ecco le ultime su Lukaku e sul resto degli infortunati che non possono essere a disposizione di De Rossi

La Roma oggi pomeriggio è tornata a lavoro a Trigoria dopo la partita di ieri e dopo il passaggio del turno timbrato sul campo del Brighton. Una sconfitta dolcissima, di quelle che non fanno male. Anche perché il quattro a zero dell’andata era stata una sentenza.

Sorrisi a Trigoria, nonostante l’urna di Nyon abbia regalato il Milan di Pioli (qui le info sui biglietti) e all’orizzonte c’è la gara contro il Sassuolo, in programma domenica alle 18 all’Olimpico. Un altro impegno importante per continuare quella corsa alla Champions League e al quarto posto. Una Roma che con De Rossi, e questo è inconfutabile, ha cambiato passo rispetto a quella vista con Mourinho. Il quarto posto, quello che permette di non pensare nemmeno al ranking, è distante solamente tre lunghezze, una sola partita.

Roma, Lukaku ancora fuori

Intanto, tornando al presente, da Trigoria in ogni caso non arrivano delle buone notizie. Anche oggi Romelu Lukaku non si è allenato con il resto dei compagni per quel problema all’anca che lo ha costretto a saltare la gara contro il Brighton. Lukaku come vi abbiamo spiegato ieri deve anche rispondere alla convocazione del Belgio di Domenico Tedesco che ha deciso di includerlo nella lista di ieri. Magari potrebbe partire, essere visitato, e tornare nella Capitale per recuperare. Ma questo al momento non è dato a sapersi.

Ovviamente non erano presenti Smalling, Kristensen e Renato Sanches. Nemmeno loro arrivati a questo punto ci potranno essere domenica pomeriggio. Il loro recupero è quasi un’utopia e torneranno ovviamente dopo la sosta. Le nazionali si ritroveranno già nella serata di domenica e anche Paredes e Dybala partiranno con l’Argentina. La Roma tornerà in campo il primo aprile, giorno di Pasquetta, nel match sul campo del Lecce. In quell’occasione quasi tutti dovrebbero essere a disposizione di De Rossi.