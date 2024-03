De Rossi, la sosta non porta il rinnovo: i Friedkin hanno deciso

Roma, i Friedkin ormai non hanno dubbi: la proprietà americana convinta della scelta fatta. In due mesi ribaltato il mondo giallorosso. Ecco la situazione

Due mesi esatti. Dal 16 gennaio al 16 marzo. Sono passati sessanta giorni da quando la Roma, di prima mattina, con un comunicato ufficiale ha dato il benservito a José Mourinho. Poi è servito pochissimo tempo per annunciare Daniele De Rossi: una scelta logica, in primis perché nessuno in città e nessuno tra i tifosi sparsi in Italia avrebbe potuto dire una parola su DDR. Dopo perché Daniele è uno che dentro Trigoria conosce tutto e tutti. E quindi serviva proprio una figura del genere.

All’inizio, vista l’eredità che ha dovuto prendere, quella di un tecnico che nella sua carriera ha vinto tutto, c’era u n poco di scetticismo. La Roma non andava benissimo, veniva dalla sconfitta contro il Milan e soprattutto dava l’impressione di essere una squadra costruita male e che quindi poteva regalare poche soddisfazioni. Ma in sessanta giorni De Rossi ha ribaltato totalmente la situazione, dimostrando di avere qualità importanti anche in panchina. E i Friedkin, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sono sempre più soddisfatti. E soprattutto decisi.

Roma, è De Rossi l’allenatore del futuro

La proprietà americana della Roma, presente al primo giorno come nuovo allenatore della Roma di Daniele, è sempre più convinta di aver trovato l’uomo giusto per il futuro. E allora ecco che quel contratto in scadenza alla fine dell’anno potrebbe essere allungato.

Si è parlato di un biennale – con cifre diverse di quelle attuali, ovviamente – per trattenere De Rossi che domani sera contro il Sassuolo (Lukaku e Dybala in dubbio) si gioca una fetta importante della stagione soprattutto dopo la vittoria di ieri del Bologna sul campo dell’Empoli che ha fatto momentaneamente allungare a +6 gli uomini di Thiago Motta. I giallorossi devono vincere per rimanere agganciati al treno Champions (forse potrebbe bastare il quinto posto e si spera in questo), ma sarebbe importante riuscire a chiudere tra le prime quattro. In quel caso di dubbi sul rinnovo non ce ne sarebbero davvero più.