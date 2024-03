Friedkin blinda De Rossi: nuovo contratto e assalto respinto

Futuro De Rossi, nuovo assalto in Serie A ed effetto domino sulla panchina giallorossa. Friedkin vuole blindare l’ex Capitano e spunta il nuovo contratto per DDR.

Sono passati due mesi esatti dalla nomina di Daniele De Rossi come nuovo allenatore della Roma. La stagione in Serie A è stata ricca di ribaltoni in panchina, che hanno coinvolto anche la Lazio, con Maurizio Sarri che si è dimesso nei giorni scorsi. A metà gennaio in casa giallorossa c’è stato invece l’esonero di José Mourinho, con la panchina affidata all’ex Capitano fino al termine della stagione. Ed il bilancio di DDR continua ad essere positivo, con un nuovo assalto all’orizzonte per l’ex numero 16 e la mossa di risposta orchestrata dalla proprietà Friedkin.

In attesa di lanciare segnali ufficiali sulla nomina del nuovo Direttore sportivo, la Roma dei Friedkin ragiona anche sul futuro della panchina giallorossa. In due mesi l’impatto di Daniele De Rossi da tecnico è stato più che positivo, con la squadra che ha recuperato diverso terreno nella corsa al piazzamento in Champions League, ed ha strappato il pass per i quarti di finale di Europa League. L’ascesa di DDR non passa inosservata fuori dalla Capitale, con un nuovo assalto previsto con l’effetto domino in Serie A.

Futuro De Rossi, la Fiorentina ci ripensa: Friedkin prepara il biennale

Tra i tanti cambi in panchina ce n’è un altro che è tornato d’attualità ma in previsione della prossima stagione. Le strade tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano si separeranno a giugno, con la squadra toscana già a caccia dell’erede dell’ex Spezia.

Tra le tante opzioni vagliate dal club guidato da Rocco Commisso è spuntata nuovamente la pista che porta a Daniele De Rossi. Il tecnico della Roma era già stato vicino alla panchina Viola, prima dell’ingaggio di Italiano, ed è reduce dal pareggio consuitato in rimonta al Franchi. Secondo quanto scrive su ‘X’, Eleonora Trotta, giornalista di Calciomercato.it, il club viola ha sondato nuovamente il profilo di De Rossi, I Friedkin dal canto loro vogliono blindare il tecnico, ed in attesa del nuovo Ds ci sarebbe già un contratto pronto di almeno due anni per DDR.