Infortunio Dybala, UFFICIALE: diagnosi da brividi

Infortunio per Paulo Dybala, arriva la diagnosi ufficiale dopo lo stop dell’attaccante argentino. Ecco le ultime sulle condizioni fisiche del 21 giallorosso, indisponibile non solo per Sassuolo.

Butte notizie in casa Roma intorno alle condizioni fisiche di Paulo Dybala. Daniele De Rossi non avrà a disposizione il numero 21 giallorosso in vista della sfida al Sassuolo in programma domani pomeriggio. Scelte quasi obbligate davanti per il tecnico della Roma, che deve fare già i conti con lo stop di Romelu Lukaku. Ecco le ultime intorno allo stop dell’attaccante argentino, che salterà non solo la sfida alla squadra emiliana dello stadio Olimpico.

Nonostante il riposo totale nell’ultima sfida della Roma, la sconfitta indolore arrivata in casa del Brighton, Daniele De Rossi perde Paulo Dybala. L’attaccante argentino non sarà a disposizione del tecnico per la sfida interna contro il Sassuolo di Ballardini, che arriva nella Capitale a caccia di punti salvezza. La squadra giallorossa è reduce dalla fatiche europee di giovedì sera, e domani De Rossi avrà le scelte estremamente ridotte nel pacchetto offensivo dei suoi. Dopo lo stop di Romelu Lukaku, che lamenta un fastidio all’anca, arriva la tegola intorno all’attaccante argentino.

Infortunio Dybala, tegola Roma: c’è lesione muscolare

Paulo Dybala ha subito una piccola lesione all’adduttore lungo della gamba destra, nell’allenamento di ieri della Roma. L’attaccante ex Juventus salterà la sfida al Sassuolo dello stadio Olimpico e non risponderà alla chiamata dell’Argentina in vista della sosta per gli impegni nazionali.

Ritorna l’incubo infortuni per la Joya giallorossa, che prima di fermarsi a Brighton era reduce da ben 10 presenze in 11 gare agli ordini di Daniele De Rossi. Ora Paulo Dybala dovrà attendere per recuperare dal nuovo guaio muscolare, con la speranza che la lesione guarisca il prima possibile. La squadra giallorossa entra nella fase finale della stagione e la rincorsa al piazzamento in Champions League passa per forza di cose dalle giocate e dalle reti dell’attaccante argentino. Dopo la sfida al Sassuolo e la sosta per le Nazionali la squadra giallorossa sarà attesa da sfide da brivido, tra cui spicca il derby e le due sfide europee al Milan di Pioli. Secondo quanto scrive su ‘X’ Angelo Mangiante lo stop sarà di dieci giorni.