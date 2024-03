Roma-Sassuolo, dubbio Lukaku sciolto: verdetto da Trigoria

Roma-Sassuolo, Daniele De Rossi deve fare i conti con l’infortunio di Paulo Dybala in vista della sfida dello stadio Olimpico. Ecco le ultime sulle condizioni di Romelu Lukaku.

Fari puntati sull’infermeria della Roma, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. La squadra guidata da Daniele De Rossi è reduce dalla sconfitta indolore con il Brighton, eliminato dagli ottavi di Europa League, ed attesa da un importante sfida di campionato prima della sosta per le nazionali. In queste ore è arrivata la tegola per Paulo Dybala, fermato da un infortunio al flessore della coscia destra, e in Inghilterra non è stato convocato Romelu Lukaku, che accusa un fastidio all’anca secondo quanto svelato dal tecnico giallorosso.

Vigilia di Roma-Sassuolo, gara valida per il ventinovesimo turno della Serie A. La Roma di Daniele De Rossi, dopo aver agguantato un prezioso pari contro la Fiorentina, vuole tornare a conquistare i tre punti. Il Bologna, che occupa il quarto posto, ha risolto nel finale la sfida in casa dell’Empoli ed ora dista sei lunghezze in classifica ma con una gara in più. Per non perdere terreno nella rincorsa alla squadra di Thiago Motta per i giallorossi è vietato sbagliare domani allo stadio Olimpico, dove arriva il Sassuolo di Ballardini a caccia di punti salvezza. De Rossi perde Paulo Dybala per la gara di domani, in seguito alla piccola lesione riportata all’adduttore destro, e resta da sciogliere il dubbio legato al recupero di Romelu Lukaku.

Roma-Sassuolo, De Rossi recupera Lukaku: può tornare dal primo

Dopo aver saltato la trasferta di Brighton per un fastidio all’anca, Romelu Lukaku sembra pronto a tornare al centro dell’attacco della Roma. Il verdetto finale arriverà dalla rifinitura della vigilia programmata a Trigoria, ma Big Rom dovrebbe tornare in gruppo a ventiquattro ore dalla sfida dello stadio Olimpico.

A scriverlo è il sito della ‘Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come Lukaku sia pronto addirittura per tornare da titolare in vista di Roma-Sassuolo. Sarebbe un recupero prezioso per mister De Rossi in vista della sfida dello stadio Olimpico, dove non ci sarà Paulo Dybala ad ispirare le manovre offensive della squadra giallorossa.