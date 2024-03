Infortunio Dybala e doppio recupero, De Rossi fissa la data

Doppio recupero e non solo, le parole di Daniele De Rossi riguardano anche Paulo Dybala. L’annuncio dopo Roma-Sassuolo.

Numerosi i punti toccati da Daniele De Rossi nei minuti successivi alla sofferta ma meritata vittoria contro il Sassuolo di oggi pomeriggio, giunta al termine di una gara complicata ma attenta e solitamente qualitativa da parte di Pellegrini e colleghi, non sempre lucidi sotto porta o nelle ultime scelte ma altresì bravi nel riuscire a trovare l’ennesima vittoria di un cammino che continua a vedere i giallorossi inseguire un piazzamento in Champions League.

Molto, ovviamente, dipenderà anche da quanto raccolto dalla squadra dopo la sosta, quando la Roma dovrà riaffrontare l’ennesimo ciclo di impegni complicati e ravvicinati di una stagione che ha ancora tanto da offrire, sia in campo nazionale che europeo. Da questo punto di vista, la speranza e l’obiettivo risultano anche essere quelli relativi ad un presto recupero e reintegro di chi abbia palesato difficoltà e asperità di natura fisica nel corso di questi ultimi giorni e settimane.

La notizia del giorno, ovviamente, è stata quella della presenza simbolica di Tammy Abraham in panchina, oltre che la titolarità di un Lukaku monitorato e attenzionato nel corso di questi giorni.

Da Dybala al doppio recupero Smalling-Renato Sanches: le parole di De Rossi

Il ripresentatosi problema all’anca, che ha portato Big Rom a saltare la trasferta di Brighton e che pareva poter mettere in dubbio anche la sua convocazione, non ha alla fine impedito a De Rossi di contare su uno dei suoi uomini migliori, distintosi per una gara generosa ma complicata e non sempre lucidissima sotto porta.

L’obiettivo, tre punti a parte, era comunque quello di avere prontamente a disposizione Romelu, in attesa di aggiornamenti su molteplici fronti infermieristici. La gara, come noto, aveva generato perplessità anche per l’infortunio di Spinazzola, circa il quale ha parlato con grande chiarezza lo stesso De Rossi. Poco dopo, in conferenza, l’allenatore ha parlato anche della lesione di Paulo Dybala e del lavoro previsto per un ulteriore doppio recupero post-sosta delle nazionali.

Queste, dunque, le sue parole. “Dybala ha una piccola lesione, dovrebbe rientrare velocemente e dovremmo averlo nuovamente a disposizione dopo la sosta. Lavoreremo sull’aspetto atletico e probabilmente recupereremo Chris Smalling e Renato Sanches“.