Probabili formazioni Roma-Sassuolo, torna Lukaku: ultimo dubbio De Rossi

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo dopo aver conquistato i quarti di finale in Europa League. I giallorossi ospitano il Sassuolo di Ballardini, ecco le probabili formazioni.

Dopo aver eliminato il Brighton dagli ottavi di Europa League la Roma torna a giocare in campionato. Davanti ad uno stadio Olimpico completamente giallorosso, venduti ai tifosi romanisti anche i biglietti del settore ospiti, Daniele De Rossi affronta il Sassuolo di Ballardini. Il tecnico giallorosso perde Paulo Dybala per una piccola lesione all’adduttore destro, ma può consolarsi per il recupero di Romelu Lukaku, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Ecco le probabili formazioni per la sfida dello stadio Olimpico, in programma questo pomeriggio alle ore 18.

Daniele De Rossi perde Paulo Dybala, si parla di una decina di giorni di stop per l’attaccante argentino, ma ritrova Romelu Lukaku. Il centravanti belga è apparso recuperabile a Trigoria ed il tecnico giallorosso con molta probabilità lo lancerà titolare dal primo minuto contro il Sassuolo. Big Rom aveva saltato la trasferta di Brighton per un fastidio all’anca, ma la sua presenza in gruppo nella rifinitura della vigilia è un chiaro segnale di come sia tornato arruolabile al centro dell’attacco. Non ci sarà la Joya al fianco del centravanti belga, dopo la lesione muscolare l’attaccante salterà il Sassuolo e gli impegni con l’Argentina, sperando di recuperare per la sfida al Lecce dopo la sosta per le nazionali.

Probabili formazioni Roma-Sassuolo, ballottaggio per il vice Dybala

E gli ultimi dubbi legati alla formazione sono rappresentati sul sostituto di Paulo Dybala in attacco. Scalda i motori Houssem Aouar, in rete al Franchi contro la Fiorentina, ma non è da scartare una nuova chance dal primo minuto per Tommaso Baldanzi.

Anche Sardar Azmoun è un’alternativa spendibile per mister De Rossi, che a centrocampo dovrebbe tornare ad affidarsi a Cristante e Paredes, oltre a Lorenzo Pellegrini. Pochi dubbi in difesa, sulle corsie dovrebbero vedersi Celik e Angelino, con Mancini e Ndicka difensori centrali davanti a Mile Svilar, ecco la probabile formazione giallorossa:

Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Aouar, El Shaarawy, Lukaku .