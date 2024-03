Allarme Cristante, UFFICIALE: Spalletti allo scoperto

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato della decisione di non convocare Bryan Cristante per le due amichevoli dell’Italia. Il Ct ha lanciato un allarme intorno alle condizioni del centrocampista.

La Roma è arrivata alla sosta per le Nazionali conquistando tre punti d’oro in casa contro il Sassuolo. Daniele De Rossi ora perde tanti giocatori in giro per il mondo con le rispettive selezioni, mentre anche l’infermeria giallorossa torna ad affollarsi a Trigoria. Oltre a Renato Sanches e Chris Smalling, nuovamente acciaccati ai box, c’è stato lo stop per Paulo Dybala prima della pausa Nazionali. Ieri poi un nuovo c’è stato un nuovo infortunio per Leonardo Spinazzola, costretto a lasciare il campo nella prima frazione di gioco.

La Roma arriva incerottata alla pausa per le Nazionali, e Luciano Spalletti ha lanciato un nuovo allarme intorno alle condizioni fisiche di un titolarissimo di Daniele De Rossi. Parliamo di Bryan Cristante, il centrocampista giallorosso non è stato convocato dal commissario tecnico, che ha deciso nelle scorse ore di chiamare Gianluca Mancini dopo aver deciso di mandare a casa Francesco Acerbi. L’ex tecnico giallorosso ha poi toccato diversi temi in conferenza stampa, a pochi giorni dalla doppia amichevole contro Venezuela ed Ecuador.

Cristante fuori dai convocati, Spalletti fa chiarezza: “Cure intense alla schiena”

L’ex Napoli ha parlato dello stato di forma di Lorenzo Pellegrini: “Un calciatore forte che sa fare più cose e fa metri in quantità. Non so cosa verrà fuori da qui agli Europei, ma è uno di quelli su cui conto.” Il numero 7 e capitano romanista è stato decisivo anche ieri con il gol che ha deciso la partita contro il Sassuolo.

Poi sull’esclusione dai convocati di Bryan Cristante: “Cristante aveva bisogno di fare delle cure intense alla schiena e non andiamo a distruggere un calciatore di un club. Ha iniziato questa cura altrimenti sarebbe stato con noi. Meglio se si cura, altrimenti si sarebbe fermato ugualmente, noi stiamo ad ascoltare quello che ci dicono i calciatori.”

In seconda battuta il commissario tecnico elogia senza mezzi termini il lavoro di Daniele De Rossi sulla panchina romanista: “Mi sembra Carletto Mazzone quando esprime questo suo essere ancora un po’ calciatore e la sapienza da allenatore. Ha fatto un lavoro eccezionale nel dare in poco tempo una nuova mentalità nonostante fosse stato fatto bene anche prima.”