Vittoria giallorossa e nuovo esonero: polveriera Serie A

Dopo la vittoria giallorossa la società ha deciso di esonerare il tecnico in Serie A. Le panchine del campionato italiano restano bollenti, con un nuovo ribaltone già deciso.

Cambi in panchina da record in Serie A, con il campionato italiano che si conferma polveriera per diversi allenatori. Nuovo esonero già deciso e sconfitta nello scontro diretto con i giallorossi decisiva per l’avvicendamento in panchina. Tra le tante squadre del massimo campionato italiano ad aver cambiato la guida tecnica c’è anche la Roma in questa stagione. Due mesi fa la squadra giallorossa ha sollevato dall’incarico José Mourinho, nominando Daniele De Rossi tecnico fino al termine della stagione. Ora c’è un nuovo esonero alle porte, la decisione è stata presa dopo la vittoria di misura dei giallorossi nello scontro per la salvezza in Serie A.

La Serie A si conferma un’autentica polveriera per diverse panchine in questa stagione. Anche Roma e Lazio hanno cambiato la propria guida tecnica, e nel derby di aprile si sfideranno da un lato Daniele De Rossi, scelto dai Friedkin dopo l’esonero di José Mourinho, e dall’altro Iato Igor Tudor. Il tecnico croato prende il posto del dimissionario Sarri, che ha lasciato dopo la scinfitta interna contro l’Udinese. Oggi l’ex Marsiglia firmerà il contratto con la squadra biancoceleste, mentre arriva la decisione di un nuovo esonero in campionato. Decisiva la sfida diretta vinta di misura dai giallorossi nell’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali.

Nuovo esonero in Serie A, la Salernitana saluta Liverani dopo la sconfitta col Lecce

L’avventura di Fabio Liverani con la Salernitana è già arrivata al capolinea. La squadra campana aveva nominato l’ex centrocampista dopo l’esonero di Filippo Inzaghi, ma i granata continuano a sprofondare in classifica. Solo un punto raccolto in cinque gare sulla panchina granata, ed esonero già deciso dalla società.

Fatale la sconfitta contro il Lecce per Fabio Liverani, che lascia la Salernitana sempre più vicina alla retrocessione in Serie B. La squadra granata è fanalino di coda della Serie A, con appena 14 punti e a meno 11 lunghezze dalla zona salvezza. A comunicare la decisione dell’esonero è stato Gianluca Di Marzio, che aggiunge come in pole position ci sia Filippo Inzaqhi pronto al ritorno in panchina.