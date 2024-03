Ennesimo infortunio UFFICIALE per la Roma: ha già lasciato il ritiro

Giungono aggiornamenti poco rassicuranti su due esponenti della rosa di Daniele De Rossi. A Trigoria si teme il peggio

E’ difficile pensare ad un subentrante Daniele De Rossi con aspettative più alte rispetto a quanto raccolto sinora sulla panchina della Roma… Il comandante di Ostia, anche secondo la gran parte della tifoseria, ha raccolto il massimo da ogni appuntamento, con un unico trascurabile neo da individuare nella sfida a Firenze contro i viola di Vincenzo Italiano. Difatti, l’unica sconfitta in campionato è arrivata nell’appuntamento con la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, ovvero una squadra dalle innegabili qualità, contro cui era difficile fare di più, soprattutto considerando i pochi giorni di preparazione che hanno preceduto la sfida.

Adesso però, dopo la sosta delle nazionali, il calendario si infittisce di sfide a dir poco ostiche: a partire dal derby programmato il 6 aprile, i giallorossi affronteranno, nel giro di poco più di un mese, sostanzialmente tutte le principali contendenti per la zona Champions League, oltre al doppio confronto con il Milan di Pioli per proseguire nell’Europa League. Per molti questo periodo rappresenta la vera e propria prova del nove per l’avventura di DDR sulla panchina della Roma.

Adesso, il tecnico giallorosso avrà il tempo a disposizione nella sosta delle nazionali per concepire a puntino le mosse da compiere, per ottenere il più possibile dal tortuoso cammino che aspetta la rosa capitolina. Tuttavia, direttamente da Trigoria, giungono notizie spiacevoli in merito a due pedine dello scacchiere giallorosse.

Dopo N’Dicka, anche Bove abbandona la nazionale

La prima delle due notizie è che Edoardo Bove ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21. Il giovane centrocampista romano non è ancora entrato a gamba tesa all’interno delle gerarchie di DDR, ma rappresenta comunque un panchinaro di pregio, che in prospettiva, considerate anche le origini capitoline, potrebbe divenire un pilastro inamovibile a Trigoria.

Inoltre, nonostante si ritrovi spesso a partire dalla panchina, il giovane Bove si ritrova spesso a subentrare nel corso dei novanta minuti. Perderlo significherebbe infatti precludersi una soluzione ormai collaudata, che con il complicarsi del calendario si sarebbe rivelata fondamentale. Il classe 2002 ha manifestato un trauma al piede sinistro. Ancora da capire i tempi di recupero, ma di certo non sarà disponibile nell’avventura azzurra.

Il secondo dispiacere per De Rossi – come vi abbiamo già riportato stamattina – porta il nome di N’Dicka. Anche il difensore centrale ivoriano è costretto a rinunciare alla convocazione della nazionale a causa di un infortunio. Nel suo caso di tratta di un affaticamento muscolare, anch’esso da valutare nel corso dei prossimi giorni.